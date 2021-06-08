Китайский полный привод. В Украине стартуют продажи Haval H6, объявлены цены

Продажи стартуют в июне, в арсенале Haval H6 — мотор на 200 л.с., версия с полным приводом и система автоторможения в экстренной ситуации.

Третье поколение Haval Н6 выходит на украинский рынок с 2.0-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 204 л.с. (максимальный крутящий момент 320 Нм) и модернизированной 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

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Привод — не только на переднюю ось, а и 4х4, что выделяет автомобиль среди других китайских кроссоверов, которые в подавляющем большинстве предлагаются только в переднеприводном исполнении. По паспорту, расход топлива у Haval Н6 составляет 6,8 л/100 км — в том числе, благодаря системе "старт-стоп".

В оснащении присутствует адаптивный круиз-контроль, система автоматического паркинга. Также есть система автоторможения в случае угрозы фронтального столкновения. Как заявляет производитель, датчики реагируют не только на автомобили, а также на пешеходов и велосипедистов.

Внутри водителя встречает проекционный дисплей W-HUD, беспроводная зарядка, 10,25-дюймовая цифровая панель приборов, большой 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, а также поддержка Apple Carplay и Android Auto.

Цены стартуют с отметки 692 тысяч гривен за базовую переднеприводную машину. Полноприводный Haval Н6 обойдется минимум в 776 тысяч гривен.

Напомним: ранее Фокус сообщал, что BMW рассекретила прототип двухдверного кросс-купе на базе модели X5. Этот концепт-кар не пошел в серию, но использовался для создания купеобразных X6 и X4.

Мы также рассказывали о новом кросс-универсале Subaru Outback, на ездовой презентации которого побывал Фокус. Наш тест-драйв включал участки настоящего бездорожья с глубоким песком и грязью.