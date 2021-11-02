Самый нестандартный кроссовер Haval поступил в продажу

Haval Shenshou отличается неординарным дизайном. Кроссовер предложат с бензиновыми турбомоторами, а позже ожидается плаг-ин гибрид.

В Китае поступил в продажу новый Haval Shenshou. Самый оригинальный кроссовер от Great Wall оценили в 132-169 тыс. юаней ($20 650-26 400), а в 2022 году он выйдет и на международный рынок. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Haval Shenshou предлагают с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 л Фото: autohome.com.cn

Haval Shenshou 2022 выделяется на фоне других моделей марки благодаря оригинальному дизайну. У него огромная решетка радиатора, тоненькие светодиодные фары и выдвижные дверные ручки. По размерам Shenshou крупнее других кроссоверов бренда:

Длина – 4780 мм

Ширина – 1890 мм

Высота – 1675 мм

Колесная база – 2800 мм

[ + – ] В салоне установлен большой сенсорный дисплей Фото: autohome.com.cn

В салоне Haval Shenshou отделку разбавляют яркий вставки и швы. Цифровая панель приборов сгруппирована в один блок с 14,6-дюймовым сенсорным дисплеем. Также предусмотрена проекция на лобовое стекло.

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Китайский кроссовер комплектуют бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (184 л. с.) и 2,0 л (224 л. с.). В первом случае привод передний, во втором – полный. Обе версии получили 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Позже линейку пополнит подзаряжаемый гибрид Haval Shenshou можностью свыше 350 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что концерн Great Wall выходит на европейский рынок, причем продавать будет недорогие электромобили. Они могут появиться и в Украине.