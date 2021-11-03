Fiat готовит недорогой спортивный кроссовер для молодежи по цене Nissan Juke

Заряженный Fiat Pulse разрабатывают специалисты Abarth. Кроссовер будет стоить примерно от 23 тыс. долларов.

Компактный кроссовер Fiat Pulse получит заряженную версию. Работают над ней в подразделении Abarth, специализирующемся на доводке моделей итальянского бренда. Об этом сообщает сайт Motor1.

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Появились и первые рендеры Fiat Pulse Abarth. Кроссовер получил серьезный обвес, его колесные арки расширены, а воздухозаборники в переднем бампере увеличены. Сзади появился диффузор, из которого выглядывают две широких выхлопных трубы.

Ожидается, что кроссовер Fiat Pulse Abarth получит 1,3-литровый турбомотор мощностью 185 л. с. Ему доработают подвеску и установят увеличенные тормоза. Привод останется передним.

[ + – ] В Abarth поработают над ходовой кроссовера Фото: Motor1.com

Комплектация Fiat Pulse Abarth обещает быть небедной. Авто получит виртуальный щиток приборов, 10,1-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа, бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль и парктроник.

При этом заряженная версия Fiat Pulse обещает быть весьма не дорогой – ее цена составит около 23 тыс. долларов — на уровне Nissan Juke. Это будет первый Abarth, выпущенный за пределами Италии, ведь кроссовер производят на бразильском предприятии Fiat.

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Новый Fiat Pulse – компактный 4,1-метровый кроссовер стоимостью от 16 тыс. долларов. Модель дебютировала в начале нынешнего года без названия, а имя ей выбрали голосованием в интернете.

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