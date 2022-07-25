На аукцион выставили непобедимое авто Михаэля Шумахера (фото)

Ferrari F300 не принес Михаэлю Шумахеру чемпионство, но выиграл все гонки, в которых принимал участие. Болид весит всего 600 кг и оснащен высокооборотистым 800-сильным двигателем.

В США на аукцион RM Sotheby’s выставили уникальный Ferrari F300 1998 года. За болид "Формулы-1" планируют выручить от 6 до 8 миллионов долларов. Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.

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[ + – ] Болид оценили в 6-8 миллионов долларов Фото: Sotheby’s

Столь высокая цена обусловлена не только редкостью авто, но и его достижениями в гонках. Именно на этом болиде в сезоне 1998 года выступал Михаэль Шумахер. И хотя он в итоге проиграл чемпионство Мике Хаккинену, Ferrari F300 все же отметился важным достижением.

[ + – ] Ferrari F300 оснащен 800-сильным двигателем V10 Фото: Sotheby’s

За рулем этого болида Шумахер выступал в четырех гонках и все выиграл. Немецкий пилот победил в Гран-при Канады, Франции, Великобритании и Италии.

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Такой результат является своего рода рекордом, ведь в "Формуле-1" машины недолговечные и их часто меняют. За сезон гонщики используют по несколько авто, причем в 90-х они меняли их чуть ли не каждую гонку.

[ + – ] С 1999 года авто хранилось в частной коллекции Фото: Sotheby’s

Болид Ferrari F300 оснащен 3,0-литровым атмосферным V10 мощностью 800 л. с. при 17 500 об/мин и 7-ступенчатой секвентальной КПП. Он весит всего 600 кг и может разгоняться до 100 км/ч за 2 с и развивать скорость свыше 350 км/ч.

[ + – ] Михаэль Шумахер на этом болиде одержал четыре победы в четырех Гран-при Фото: Formula1.com

С 1999 года автомобиль хранился в частной коллекции. Его не реставрировали, но поддерживали в хорошем состоянии и на ходу.

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