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Том Генкс продає на аукціоні старенький Fiat зі своєї колекції (відео)

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Фото: Bring a Trailer | Том Генкс придбав Fiat 128 у 2017 році

Том Генкс вирішив купити Fiat 128 після зйомок у фільмі "Секретне досьє" 2017 року. Актор зайнявся реставрацією авто, але не завершив її.

У США на аукціон Bring a Trailer виставлений Fiat 128 1975 року. Цей непомітний бюджетний ретро-автомобіль продадуть за чималі гроші, адже його власником є Том Генкс. Деталі авто розкрили на сайті аукціонного будинку.

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Автомобіль почали реставрувати та перефарбували
Фото: Bring a Trailer

Fiat 128 знімався з Томом Генксом та Меріл Стріп у фільмі "Секретне досьє" 2017 року. Машина акторові сподобалася, і він вирішив викупити її.

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Том Генкс почав реставрацію авто та перефарбував його в темно-зелений колір. А ось відновити салон він не встиг — внутрішнє оздоблення зношене і все в дірах.

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Салон упорядкувати не встигли
Фото: Bring a Trailer

Fiat Тома Генкса рік тому пройшов обслуговування із заміною антифризу та ремонтом системи запалення. Він заводиться, але потрібно ще упорядкувати генератор і дросель. Ця 1,3-літрова четвірка розвиває 75 к. с. та працює в парі з 4-ступінчастою механічною КПП.

авто Тома Генкса, Fiat Тома Генкса, Том Генкс, Fiat 128, Fiat 128 1975 року, купити Fiat
Двигун Fiat нещодавно пройшов обслуговування
Фото: Bring a Trailer

Всі отримані за Fiat 128 гроші Том Генкс передасть на благодійність. Слід зазначити, що актор є колекціонером, але серед авто Тома Генкса переважають не відомі класичні моделі, а прості масові машини.

Виручені кошти Том Генкс направить на благодійність

Раніше він мав мініатюрний Fiat 126: бюджетне авто теж продали на благодійному аукціоні і виручили за нього $83 500. Крім того, спеціально на замовлення актора тюнінгували старий Toyota Land Cruiser.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили знаменитий DeLorean DMC-12 із фільму "Назад у майбутнє" у стані нового авто та з пробігом менш як 1000 км.

Також ми писали, що Дмитро Комаров продав свій ретро-спорткар з аукціону та передав виручені кошти на ЗСУ.