Том Генкс продає на аукціоні старенький Fiat зі своєї колекції (відео)
Том Генкс вирішив купити Fiat 128 після зйомок у фільмі "Секретне досьє" 2017 року. Актор зайнявся реставрацією авто, але не завершив її.
У США на аукціон Bring a Trailer виставлений Fiat 128 1975 року. Цей непомітний бюджетний ретро-автомобіль продадуть за чималі гроші, адже його власником є Том Генкс. Деталі авто розкрили на сайті аукціонного будинку.
Fiat 128 знімався з Томом Генксом та Меріл Стріп у фільмі "Секретне досьє" 2017 року. Машина акторові сподобалася, і він вирішив викупити її.Важливо
Том Генкс почав реставрацію авто та перефарбував його в темно-зелений колір. А ось відновити салон він не встиг — внутрішнє оздоблення зношене і все в дірах.
Fiat Тома Генкса рік тому пройшов обслуговування із заміною антифризу та ремонтом системи запалення. Він заводиться, але потрібно ще упорядкувати генератор і дросель. Ця 1,3-літрова четвірка розвиває 75 к. с. та працює в парі з 4-ступінчастою механічною КПП.
Всі отримані за Fiat 128 гроші Том Генкс передасть на благодійність. Слід зазначити, що актор є колекціонером, але серед авто Тома Генкса переважають не відомі класичні моделі, а прості масові машини.
Раніше він мав мініатюрний Fiat 126: бюджетне авто теж продали на благодійному аукціоні і виручили за нього $83 500. Крім того, спеціально на замовлення актора тюнінгували старий Toyota Land Cruiser.
Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили знаменитий DeLorean DMC-12 із фільму "Назад у майбутнє" у стані нового авто та з пробігом менш як 1000 км.
Також ми писали, що Дмитро Комаров продав свій ретро-спорткар з аукціону та передав виручені кошти на ЗСУ.