Машина часу: знайдено культовий DeLorean DMC-12 у стані нового авто (фото)

Легендарний DeLorean DMC-12 із фільму "Назад у майбутнє" ідеально зберігся і виглядає як новий. За 41 рік автомобіль проїхав менше ніж 1 000 км.

У США знайшовся знаменитий спорткар DeLorean DMC-12 1981 року в ідеальному стані. За 41 рік авто з фільму "Назад у майбутнє" проїхало лише 916 км. Подробиці авто розкрито на сайті аукціону Bring a Trailer, де його продають.

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[ + – ] Дизайн авто розробив відомий італійський стиліст Джорджетто Джуджаро Фото: Bring a Trailer

Цей DeLorean DMC-12 випустили у Північній Ірландії у 1981 році та ввезли у США. Автомобіль продав дилер зі штату Массачусетс і перший власник зберігав машину 40 років — до 2021 року. Наразі купити ДеЛореан ДМС12 можна за 52 000 доларів — саме такою нині є найвища ставка на аукціоні.

[ + – ] З 1981 року авто проїхало лише 916 км Фото: Bring a Trailer

Спорткар більшу частину часу стояв у гаражі, а тому добре зберігся і став капсулою часу. На його полірованому сталевому кузові немає пошкоджень, дуже гарний стан і салон.

Комплектація DeLorean DMC-12 враховує центральний замок, кондиціонер, радіо, електроприводи склопідйомників і дзеркал. Двигун DeLorean перебрали цьогоріч — замінили свічки, акумулятор, інжектори та паливний насос.

[ + – ] DeLorean оснащений 2,8-літровим 130-сильним V6 Фото: Bring a Trailer

DeLorean DMC-12, характеристики

Заднемоторний спорткар оснащений 2,8-літровим V6 PRV (спільна технологія Peugeot, Renault Volvo) потужністю 130 к. с. і 5-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 9,5 сек і розвиває 175 км/год.

[ + – ] Салон DeLorean ідеально зберігся Фото: Bring a Trailer

Історія DeLorean

Джон Делореан тривалий час працював на General Motors — доріс до віцепрезидента концерну та створив такі легендарні моделі, як Pontiac GTO та Firebird. Однак потім залишив високу посаду та вирішив заснувати власну компанію.

Купе DeLorean DMC-12 розробив відомий італійський дизайнер Джорджетто Джуджаро. Серед його особливостей — двері, що піднімаються вгору, і полірований незабарвлений кузов.

[ + – ] Родзинка моделі — двері, що піднімаються вгору Фото: Bring a Trailer

Створення моделі супроводжувалося безліччю проблем. Нові екостандарти змусили встановити малопотужний двигун. Якість збирання перших DeLorean виявилася жахливою, що різко знизило попит на модель.

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Зрештою, у 1981-1983 роках компанія випустила приблизно 8,5 тис. авто та збанкрутувала. У фільмі "Назад у майбутнє" машина знялася вже після зупинки виробництва.

Нещодавно представили новий DeLorean другого покоління — він надійде у виробництво з 2024 року та буде розкішним електромобілем.

Також Фокус писав про ДеЛореан в Україні — один такий спорткар бачили у Карпатах.