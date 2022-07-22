Машина времени: обнаружен культовый DeLorean DMC-12 в состоянии нового авто (фото)

Легендарный DeLorean DMC-12 из фильма "Назад в будущее" идеально сохранился и выглядит как новый. За 41 год автомобиль проехал менее 1000 км.

В США нашелся знаменитый спорткар DeLorean DMC-12 1981 года в идеальном состоянии. За 41 год авто из фильма "Назад в будущее" проехало всего 916 км. Подробности авто раскрыты на сайте аукциона Bring a Trailer, где его продают.

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[ + – ] Дизайн авто разработал известный итальянский стилист Джорджетто Джуджаро Фото: Bring a Trailer

Этот DeLorean DMC-12 выпустили в Северной Ирландии в 1981 году и ввезли в США. Автомобиль продал дилер из штата Массачусетс и первый владелец хранил машину 40 лет – до 2021 года. На данный купить ДеЛореан ДМС12 можно за 52 000 долларов – именно такой на данный момент является наивысшая ставка на аукционе.

[ + – ] С 1981 года авто проехало лишь 916 км Фото: Bring a Trailer

Спорткар большую часть времени стоял в гараже, а потому отлично сохранился и стал капсулой времени. На его полированном стальном кузове нет повреждений, очень хорошее состояние и у салона.

Комплектация DeLorean DMC-12 включает центральный замок, кондиционер, радио, электроприводы стеклоподъемников и зеркал. Двигатель DeLorean перебрали в нынешнем году – заменили свечи, аккумулятор, инжекторы и топливный насос.

[ + – ] DeLorean оснащен 2,8-литровым 130-сильным V6 Фото: Bring a Trailer

DeLorean DMC-12, характеристики

Заднемоторный спорткар оснащен 2,8-литровым V6 PRV (совместная разработка Peugeot, Renault Volvo) мощностью 130 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 9,5 с и развивает 175 км/ч.

[ + – ] Салон DeLorean идеально сохранился Фото: Bring a Trailer

История DeLorean

Джон Делореан долгое время работал на General Motors – дорос до вице-президента концерна и создал такие легендарные модели, как Pontiac GTO и Firebird. Однако затем покинул высокую должность и решил основать собственную компанию.

Купе DeLorean DMC-12 разработал знаменитый итальянский дизайнер Джорджетто Джуджаро. Среди его особенностей – поднимающиеся вверх двери и полированный неокрашенный кузов.

[ + – ] Изюминка модели — поднимающиеся вверх двери Фото: Bring a Trailer

Создание модели сопровождалось множеством проблем. Новые эко-стандарты заставили установить маломощный мотор. Качество сборки первых DeLorean оказалось ужасным, что резко снизило спрос на модель.

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В итоге, в 1981-1983 годах компания выпустила около 8,5 тыс. авто и обанкротилась. Примечательно, что в фильме "Назад в будущее" машина снялась уже после остановки производства.

Недавно представили новый DeLorean второго поколения – он поступит в производство с 2024 года и будет роскошным электромобилем.

Также Фокус писал про ДеЛореан в Украине – один такой спорткар видели в Карпатах.