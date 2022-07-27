Обнаружен редчайший лимузин Toyota Camry: у него шесть дверей и телевизор в салоне (фото)

Toyota в 1987 году выпустила лишь два лимузина Camry. Седан не только удлинили, но и добавили ему третью пару дверей.

В Норвегии нашлась очень необычная Toyota Camry 1987 года. Семейный седан превратили в настоящий лимузин. Сейчас автомобиль выставили на продажу за 189 000 крон ($19 200).

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[ + – ] Автомобиль удлинили примерно на метр

Как ни странно, лимузин построен не каким-то тюнинг-ателье, а специалистами Toyota. Всего собрали лишь две таких Camry, так что это действительно раритет.

[ + – ] У Camry появилась третья пара дверей

Седан разрезали пополам и добавили по центру вставку длиной около метра. Мало того, у автомобиля появилась третья пара дверей.

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Увеличенные размеры позволили установить еще один ряд сидений и сделать Toyota Camry восьмиместной. В отделке салона использованы велюр и дерево. Также установлена консоль с телевизором, видеомагнитофоном и отсеками для мелкой поклажи.

[ + – ] 35-летний автомобиль неплохо сохранился

Лимузин Тойота Кемри оснащен стандартным 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 119 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП.

[ + – ] В отделке салона использованы дерево и велюр

За 35 лет автомобиль проехал 165 000 км и в общем неплохо сохранился, хотя отделка местами повреждена. Владелец продает лимузин потому, что у него нет большого гаража для его хранения, а снежные норвежские зимы не пойдут на пользу раритетному авто.

[ + – ] Toyota Camry оснащена стандартным 2,0-литровым мотором на 119 л. с.

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