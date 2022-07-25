Старый Дастер превратили в роскошный удлиненный лимузин (видео)

Лимузин Duster построили студенты университета румынского города Пинешти. Кроссовер удлинили до 5,84 м, а его салон превратили в мобильный офис.

В Румынии выполнили очень нестандартный тюнинг Duster. Массовый бюджетный кроссовер переделали в роскошный лимузин. Об этом сообщает сайт L’Argus.

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[ + – ] Длина лимузина достигла 5,84 м

Оригинальный проект воплотили в жизнь студенты университета механики и технологий города Пинешти, расположенного недалеко от завода Dacia. Лимузин Дастер показали во время дня открытых дверей в вузе.

[ + – ] В салоне появились широкие кожаные кресла

За основу взяли старый Dacia Duster первого поколения. Кроссовер разрезали пополам и вставили между дверями 1,52-метровую секцию с окнами. В итоге длина автомобиля выросла с 4,32 до 5,84 м. Пороги кузова, зеркала заднего вида и рейлинги для багажника на крыше покрыли хромом.

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Салон Дастера кардинально изменили и превратили в мобильный офис. Сзади установлены два дополнительных широких кресла, а диван разделен столиком. Сиденье переднего пассажира сняли и обустроили дополнительное место для багажа. В отделке использованы кожа и дерево.

[ + – ] Тюнинг Дастера выполнили румынские студенты

Внутри появились два больших монитора, камера для видеоконференций и точка Wi-Fi. Для подключения ноутбуков теперь есть розетки. Кроме того, Dacia Duster получил дополнительное освещение интерьера и сразу три люка в крыше.

Ранее Фокус рассказывал про новый Duster третьего поколения. Кроссовер рассекретили за два года до премьеры.