Раскрыты первые подробности самого доступного кроссовера Lexus (фото)

Хэтчбек Lexus CT снимут с производства, однако на смену ему придет новый компактный кроссовер. Модель стоимостью немногим более 30 тысяч евро будет доступна только в гибридном исполнении.

Lexus разрабатывает новый компактный кроссовер. Новая модель появится в 2024 или 2025 году и станет преемником хэтчбека Lexus CT. Об этом сообщает японский сайт Best Car Web.

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На данный момент Lexus CT является старейшей моделью в линейке японской марки. Гибридный хэтчбек С-класса представили еще в 2011 году и с октября его производство прекратится.

[ + – ] Презентация модели состоится в 2024 или 2025 году Фото: BestCarWeb

Поскольку хэтчбеки сейчас не пользуются популярностью, то на смену Lexus CT придет кроссовер. Впрочем, судя по рендерам, модель будет напоминать приподнятый хэтчбек. Наверняка автомобиль получит фирменную веретенообразную решетку радиатора Lexus.

Скорее всего, новую модель построят на модульной платформе TNGA, которую используют Lexus RX и NX, а также Toyota RAV4 и Camry. Заявлено, что она станет самым доступным кроссовером Lexus — базовая версия будет стоить немногим более 30 тысяч евро.

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Как и Lexus CT, новый кроссовер будет доступен исключительно в гибридном исполнении. Однако палитру версий расширят – предложат гибридные установки разной мощности. Известно, что базовый вариант модели получит 1,2-литровый турбодвигатель и электромотор.

Ранее Фокус сообщал, что Lexus также собирается выпустить электрический суперкар, способный разгоняться до 100 км/ч за 2 секунды.