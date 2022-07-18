Toyota выпустит новое семейство премиальных моделей (фото)
Внедорожная Toyota Crown 2023 станет первой моделью в новой линейке — за ней последуют седан и два кроссовера. Автомобили предложат в гибридных и электрических версиях.
Toyota запускает новую премиальную линейку Crown. Она будет насчитывать сразу четыре модели, которые планируют продавать в 40 странах мира. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.
Первый представитель нового семейства известен – это нестандартный внедорожный седан Toyota Crown 2023. Он уже поступил в продажу в Японии по цене от $31 500, а на экспорт его начнут поставлять под конец года.
Традиционный седан Toyota Crown также появится. Хотя четырехдверные модели сейчас теряют в популярности, но в отдельных странах (Китае, например) спрос на них остается высоким. К тому же, с 1955 по 2022 годы Crown выпускали именно в кузове седан и традицию решили не нарушать.
Разработчики утверждают, что новая Toyota Crown Sedan создана для езды с личным водителем. Упор сделают на комфорте пассажиров второго ряда. Автомобиль будет просторным и богато оснащенным.Важно
Кроме того, в линейке ожидаются еще два кроссовера. Пятиместная Toyota Crown Sport предназначена для активных водителей, а семиместная Crown Estate будет семейной моделью.
Очевидно все новые Toyota Crown будут гибридами либо электромобилями. Напомним, что первый представитель новой линейки оснащен гибридными установками мощностью до 345 л. с.
Ранее Фокус сообщал, что Toyota Crown сразу после презентации получила сразу две спортивных тюнингованных версии.