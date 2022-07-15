Представлен самый нестандартный кроссовер Toyota с расходом 6,2 л на 100 км (видео)

Новая Toyota Crown сочетает в себе черты седана и кроссовера. Модель предложат исключительно в гибридных версиях.

В Японии презентована новая Toyota Crown шестнадцатого поколения. Модель радикально изменилась и возвращается на глобальный рынок – с конца года стартуют ее продажи в США и Европе. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.

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[ + – ] У Crown покатая аркообразная крыша Фото: Toyota

Дизайн Toyota Crown 2023

Toyota Crown превратили в нестандартный седан-кроссовер. У автомобиля увеличен клиренс и появился пластиковый внедорожный обвес. Широкая решетка радиатора сочетается с узкими светодиодными фарами. Аркообразная крыша и высокая изогнутая оконная линия делают профиль более стремительным.

[ + – ] Toyota Crown возвращается на глобальный рынок Фото: Toyota

Кроссовер Toyota Crown породнился с Camry — он построен на той же платформе TNGA-K. Модель придет на замену седану Toyota Avalon и сопоставима с ним по габаритам.

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Размеры Toyota Crown 2023

Длина — 4928 мм

Ширина — 1840 мм

Высота — 1540 мм

Колесная база — 2850 мм

[ + – ] В салоне установлены два 12,3-дюймовых дисплея Фото: Toyota

Салон и комплектация Toyota Crown 2023

В салоне на передней панели установлены два 12,3-дюймовых экрана — виртуальная панель приборов и сенсорный дисплей мультимедиа. Уже в базовой версии новая Toyota Crown получила электропривод и подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, Wi-Fi, датчик света, беспроводную зарядку для смартфонов, адаптивный круиз-контроль.

[ + – ] Передние сиденья могут быть оснащены электроприводом, подогревом и вентиляцией Фото: Toyota

Топовый вариант Platinum добавляет кожаный салон, панорамную крышу, датчик дождя, парковочный автопилот, вентиляцию передних и подогрев задних кресел.

[ + – ] Toyota Crown остается седаном Фото: Toyota

Характеристики Toyota Crown 2023

Кроссовер Toyota Crown будет доступен исключительно в гибридных версиях и только с полным приводом. Начальный вариант получил 2,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор суммарной мощностью 218 л. с. Он расходует 6,2 л/100 км в смешанном цикле.

В топовой версии установлены 2,4-литровая турбочетверка и два электромотора, а их общая отдача — 345 л. с. Средний расход топлива составляет 8,4 л/100 км.

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