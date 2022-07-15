Представлен самый нестандартный кроссовер Toyota с расходом 6,2 л на 100 км (видео)
Новая Toyota Crown сочетает в себе черты седана и кроссовера. Модель предложат исключительно в гибридных версиях.
В Японии презентована новая Toyota Crown шестнадцатого поколения. Модель радикально изменилась и возвращается на глобальный рынок – с конца года стартуют ее продажи в США и Европе. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.
Дизайн Toyota Crown 2023
Toyota Crown превратили в нестандартный седан-кроссовер. У автомобиля увеличен клиренс и появился пластиковый внедорожный обвес. Широкая решетка радиатора сочетается с узкими светодиодными фарами. Аркообразная крыша и высокая изогнутая оконная линия делают профиль более стремительным.
Кроссовер Toyota Crown породнился с Camry — он построен на той же платформе TNGA-K. Модель придет на замену седану Toyota Avalon и сопоставима с ним по габаритам.Важно
Размеры Toyota Crown 2023
- Длина — 4928 мм
- Ширина — 1840 мм
- Высота — 1540 мм
- Колесная база — 2850 мм
Салон и комплектация Toyota Crown 2023
В салоне на передней панели установлены два 12,3-дюймовых экрана — виртуальная панель приборов и сенсорный дисплей мультимедиа. Уже в базовой версии новая Toyota Crown получила электропривод и подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, Wi-Fi, датчик света, беспроводную зарядку для смартфонов, адаптивный круиз-контроль.
Топовый вариант Platinum добавляет кожаный салон, панорамную крышу, датчик дождя, парковочный автопилот, вентиляцию передних и подогрев задних кресел.
Характеристики Toyota Crown 2023
Кроссовер Toyota Crown будет доступен исключительно в гибридных версиях и только с полным приводом. Начальный вариант получил 2,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор суммарной мощностью 218 л. с. Он расходует 6,2 л/100 км в смешанном цикле.
В топовой версии установлены 2,4-литровая турбочетверка и два электромотора, а их общая отдача — 345 л. с. Средний расход топлива составляет 8,4 л/100 км.
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