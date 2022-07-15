Представлений найнестандартніший кросовер Toyota з витратою 6,2 л на 100 км (відео)

Нова Toyota Crown поєднує в собі риси седана та кросовера. Модель запропонують виключно у гібридних версіях.

У Японії презентовано нову Toyota Crown шістнадцятого покоління. Модель радикально змінилася і повертається на глобальний ринок — із кінця року стартують її продажі у США та Європі. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.

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[ + – ] У Crown похилий аркоподібний дах Фото: Toyota

Дизайн Toyota Crown 2023

Toyota Crown перетворили на нестандартний седан-кросовер. В автомобіля збільшений кліренс і з'явився пластиковий позашляховий обвіс. Широкі грати радіатора поєднуються з вузькими світлодіодними фарами. Аркоподібний дах і висока вигнута віконна лінія роблять профіль стрімкішим.

[ + – ] Toyota Crown повертається на світовий ринок Фото: Toyota

Кросовер Toyota Crown поріднився з Camry — він побудований на тій самій платформі TNGA-K. Модель прийде на заміну седану Toyota Avalon і її можна порівняти з ним за габаритами.

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Розміри Toyota Crown 2023

довжина — 4 928 мм;

ширина — 1 840 мм;

висота — 1 540 мм;

колісна база — 2 850 мм.

[ + – ] У салоні встановлені два 12,3-дюймові дисплеї Фото: Toyota

Салон і комплектація Toyota Crown 2023

У салоні на передній панелі встановлені два 12,3-дюймові екрани — віртуальна панель приладів і сенсорний дисплей мультимедіа. Вже в базовій версії нова Toyota Crown отримала електропривід і підігрів передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, Wi-Fi, датчик світла, бездротову зарядку для смартфонів, адаптивний круїз-контроль.

[ + – ] Передні сидіння можуть бути оснащені електроприводом, підігрівом і вентиляцією Фото: Toyota

Топовий варіант Platinum додає шкіряний салон, панорамний дах, датчик дощу, паркувальний автопілот, вентиляцію передніх і підігрів задніх крісел.

[ + – ] Toyota Crown залишається седаном Фото: Toyota

Характеристики Toyota Crown 2023

Кросовер Toyota Crown буде доступний виключно у гібридних версіях і тільки з повним приводом. Початковий варіант отримав 2,5-літровий бензиновий двигун та електромотор сумарною потужністю 218 к. с. Він витрачає 6,2 л/100 км у змішаному циклі.

У топовій версії встановлені 2,4-літрова турбочетвірка та два електромотори, а їх загальна віддача — 345 к. с. Середня витрата палива становить 8,4 л/100 км.

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