Toyota випустить нову родину преміальних моделей (фото)

Позашляхова Toyota Crown 2023 стане першою моделлю в новій лінійці — за нею підуть седан і два кросовери. Автомобілі запропонують у гібридних та електричних версіях.

Toyota запускає нову преміальну лінійку Crown. Вона налічуватиме одразу чотири моделі, які планують продавати у 40 країнах світу. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.

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[ + – ] Першим у лінійці стане нова Toyota Crown 2023 Фото: Toyota

Перший представник нового сімейства відомий — це нестандартний позашляховий седан Toyota Crown 2023. Він уже надійшов у продаж у Японії за ціною від $31 500, а на експорт його почнуть постачати під кінець року.

[ + – ] Toyota Crown Sedan Фото: Toyota

Традиційний автомобіль Toyota Crown також з'явиться. Хоча чотиридверні моделі зараз втрачають популярності, але в окремих країнах (Китаї, наприклад) попит на них залишається високим. До того ж, із 1955 до 2022 року Crown випускали саме в кузові седан і традицію вирішили не порушувати.

[ + – ] Toyota Crown Sport Фото: Toyota

Розробники стверджують, що нова Toyota Crown Sedan створена для їзди з власним водієм. Акцент зроблять на комфорті пасажирів другого ряду. Автомобіль буде просторим і багато оснащеним.

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Крім того, в лінійці очікуються ще два кросовери. П'ятимісна Toyota Crown Sport призначена для активних водіїв, а семимісна Crown Estate буде сімейною моделлю.

[ + – ] Toyota Crown Estate Фото: Toyota

Очевидно, всі нові Toyota Crown будуть гібридами або електромобілями. Нагадаємо, перший представник нової лінійки оснащений гібридними установками потужністю до 345 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota Crown відразу після презентації отримала відразу дві спортивні тюнінговані версії.