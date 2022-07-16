Новий кросовер Toyota отримав яскраві та недорогі спортивні версії (відео)

Ательє Modellista й команда Gazoo Racing взялися за тюнінг Toyota Crown нового покоління. Для нового кросовера запропонували відносно недорогі пакети доопрацювань.

Нова Toyota Crown 2023 тільки-но представлена, а вже отримала тюнінговані версії. За доопрацювання кросовера взялися гоночна команда Gazoo Racing і ательє Modellista, що належать Toyota. Подробиці моделей опублікували на офіційному сайті японського бренду.

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[ + – ] Toyota Crown від Gazoo Racing вийшла агресивнішою Фото: Toyota

Тюнінг Toyota Crown від Gazoo Racing вийшов агресивнішим. За 3240 доларів пропонують аеродинамічний обвіс, задній дифузор і спойлер на кришку багажника.

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Ще $3487 коштують 21-дюймові легкосплавні диски з низькопрофільною гумою Michelin. Крім того, за $357 пропонують допрацьовану занижену підвіску та набір аксесуарів на кшталт особливого ключа авто з араміду.

[ + – ] Toyota Crown від Modellista має стриманіший вигляд Фото: Toyota

Кросовер Toyota Crown у тюнінгу Modellista має елегантніший і стриманіший виглд. Його обвіс скромніший, спойлера немає, зате передбачені чорні накладки на боковини, передній бампер і дзеркала заднього виду. Це коштуватиме 3048 доларів. За 21-дюймові литі диски з гумою Michelin просять $3330, а ось підвіску в Modellista не доопрацьовують.

[ + – ] Тюнінг-пакети для Toyota Crown виявилися досить недорогими

Нова Toyota Crown уже надійшла в продаж у Японії за ціною від 4,35 млн єн ($31 500), а в інших країнах з'явиться під кінець року. Нагадаємо, модель поєднує в собі риси седана та кросовера. Її пропонують виключно в гібридних версіях потужністю до 345 к. с. і лише з повним приводом.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Toyota Land Cruiser 300 перетворили на оригінальний пікап із великою вантажопідйомністю.