Гучне ім'я та 1900 сил: найшвидший італійський суперкар надійшов у виробництво (відео)

Pininfarina Battista оснащений чотирма моторами сумарною потужністю 1900 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 2 сек і розвинути 350 км/год.

Компанія Pininfarina розпочала виробництво своєї першої моделі Battista. Знамените італійське ательє створює дизайн авто інших марок з 1930 року, але тільки зараз зважилося випускати машини власної розробки. Про це повідомляє офіційний сайт Pininfarina.

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[ + – ] Pininfarina Battista стартує до 100 км/год за 2 с

Електричний суперкар Pininfarina Battista названий на честь засновника ательє Баттісти Фаріни. Авто представили ще 2019 року і мали запустити у виробництво 2020-го, проте пандемія коронавірусу змусила змінити плани.

[ + – ] Автомобілі збирають вручну за індивідуальним замовленням

Усього випустять 150 Battista вартістю 2 млн євро. Електромобілі збираються вручну на індивідуальне замовлення і на кожен йде 1250 людино-годин. Суперкари прикрашають спеціальними табличками із серійним номером авто.

[ + – ] Всі Battista прикрашені іменною табличкою із серійним номером

Перший серійний автомобіль зібрали у спецверсії Anniversario з особливим кольором кузова. Зелена фарба наноситься вручну шарами на карбоновий кузов протягом декількох тижнів.

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Електромобіль Pininfarina Battista отримав силову установку від хорватського суперкара Rimac Nevera. У нього чотири двигуни сумарною потужністю 1900 к. с. та акумуляторна батарея місткістю 120 кВт∙год.

[ + – ] Всього випустять 150 Pininfarina Battista за ціною 2 мільйони євро

Автомобіль здатний розігнатися до 100 км/год за 2 секунди і до 300 км/год за 12 секунд. Його максимальна швидкість становить 350 км/год і це найшвидший італійський суперкар на цей час. Заявлений запас ходу — 450 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Ferrari готують найшвидший суперкар у своїй історії. Його випустять у дорожній та перегоновій версіях.