Гучне ім'я та 1900 сил: найшвидший італійський суперкар надійшов у виробництво (відео)
Pininfarina Battista оснащений чотирма моторами сумарною потужністю 1900 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 2 сек і розвинути 350 км/год.
Компанія Pininfarina розпочала виробництво своєї першої моделі Battista. Знамените італійське ательє створює дизайн авто інших марок з 1930 року, але тільки зараз зважилося випускати машини власної розробки. Про це повідомляє офіційний сайт Pininfarina.
Електричний суперкар Pininfarina Battista названий на честь засновника ательє Баттісти Фаріни. Авто представили ще 2019 року і мали запустити у виробництво 2020-го, проте пандемія коронавірусу змусила змінити плани.
Усього випустять 150 Battista вартістю 2 млн євро. Електромобілі збираються вручну на індивідуальне замовлення і на кожен йде 1250 людино-годин. Суперкари прикрашають спеціальними табличками із серійним номером авто.
Перший серійний автомобіль зібрали у спецверсії Anniversario з особливим кольором кузова. Зелена фарба наноситься вручну шарами на карбоновий кузов протягом декількох тижнів.Важливо
Електромобіль Pininfarina Battista отримав силову установку від хорватського суперкара Rimac Nevera. У нього чотири двигуни сумарною потужністю 1900 к. с. та акумуляторна батарея місткістю 120 кВт∙год.
Автомобіль здатний розігнатися до 100 км/год за 2 секунди і до 300 км/год за 12 секунд. Його максимальна швидкість становить 350 км/год і це найшвидший італійський суперкар на цей час. Заявлений запас ходу — 450 км.
Раніше Фокус повідомляв, що Ferrari готують найшвидший суперкар у своїй історії. Його випустять у дорожній та перегоновій версіях.