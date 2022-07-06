Новий суперкар Ferrari стане найшвидшим в історії марки (фото)
Гібридний суперкар Ferrari створили з метою виграти знамениті 24-годинні перегони в Ле-Мані. Пізніше має з'явитися серійна версія моделі.
Опубліковано фото нового надпотужного суперкара Ferrari. Наразі він проходить випробування на заводському автодромі у Фіорано, а прем'єра моделі запланована на березень 2023 року. Про це повідомляють на офіційному сайті Ferrari.
Суперкар Ferrari із робочим позначенням LMH (Le Mans Hypercar) таємно розробляють уже півтора року. Автомобіль створений насамперед для змагань. З ним італійці повернуться у відомі перегони "24 години Ле-Мана" влітку 2023 року.
Заводська команда перемагала в Ле-Мані дев'ять разів, але не виступала там уже 50 років — з 1972 року. Тепер керівництво Ferrari поставило за мету повернутися і знову виграти одне з найскладніших змагань у світі.Важливо
Характеристики авто тримають у секреті. Відомо, що у Ferrari розробили для нього повністю нову гібридну установку та інноваційний аеродинамічний пакет. Також заявлено, що суперкар стане найшвидшою моделлю в історії марки.
Керівник команди розробників Антоніо Колетта заявив, що суперкар стане своєрідною лабораторією з відпрацювання рішень для майбутніх серійних гібридів Ferrari. Слідом за перегонним варіантом очікується і дорожня версія, яку випустять лімітовану серію. Вона має стати наступницею моделі LaFerrari і, очевидно, буде потужнішою — віддача силової установки повинна перевищити 1000 к. с.
Раніше Фокус повідомляв, що єдиний свого роду 60-річний суперкар Ferrari за $30 мільйонів розбили в ДТП. Його ремонт буде недешевим.