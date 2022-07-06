Новий суперкар Ferrari стане найшвидшим в історії марки (фото)

Гібридний суперкар Ferrari створили з метою виграти знамениті 24-годинні перегони в Ле-Мані. Пізніше має з'явитися серійна версія моделі.

Опубліковано фото нового надпотужного суперкара Ferrari. Наразі він проходить випробування на заводському автодромі у Фіорано, а прем'єра моделі запланована на березень 2023 року. Про це повідомляють на офіційному сайті Ferrari.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Суперкар отримає потужну гібридну установку Фото: Ferrari

Суперкар Ferrari із робочим позначенням LMH (Le Mans Hypercar) таємно розробляють уже півтора року. Автомобіль створений насамперед для змагань. З ним італійці повернуться у відомі перегони "24 години Ле-Мана" влітку 2023 року.

Заводська команда перемагала в Ле-Мані дев'ять разів, але не виступала там уже 50 років — з 1972 року. Тепер керівництво Ferrari поставило за мету повернутися і знову виграти одне з найскладніших змагань у світі.

Важливо

Шість коліс та 2400 сил: американці готують найпотужніший електромобіль у світі (фото)

Характеристики авто тримають у секреті. Відомо, що у Ferrari розробили для нього повністю нову гібридну установку та інноваційний аеродинамічний пакет. Також заявлено, що суперкар стане найшвидшою моделлю в історії марки.

[ + – ] Після перегонної версії має з'явитися серійний варіант Фото: Ferrari

Керівник команди розробників Антоніо Колетта заявив, що суперкар стане своєрідною лабораторією з відпрацювання рішень для майбутніх серійних гібридів Ferrari. Слідом за перегонним варіантом очікується і дорожня версія, яку випустять лімітовану серію. Вона має стати наступницею моделі LaFerrari і, очевидно, буде потужнішою — віддача силової установки повинна перевищити 1000 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що єдиний свого роду 60-річний суперкар Ferrari за $30 мільйонів розбили в ДТП. Його ремонт буде недешевим.