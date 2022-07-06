Новейший суперкар Ferrari станет самым быстрым в истории марки (фото)

Гибридный суперкар Ferrari создали с целью выиграть знаменитую 24-часовую гонку в Ле-Мане. Позже должна появиться серийная версия модели.

Опубликованы фото нового сверхмощного суперкара Ferrari. Сейчас он проходит испытания на заводском автодроме во Фиорано, а премьера модели запланирована на март 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте Ferrari.

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[ + – ] Суперкар получит мощную гибридную установку Фото: Ferrari

Суперкар Ferrari с рабочим обозначением LMH (Le Mans Hypercar) тайно разрабатывают уже полтора года. Автомобиль создан, в первую очередь, для соревнований. С ним итальянцы вернутся в знаменитую гонку "24 часа Ле-Мана" летом 2023 года.

Заводская команда побеждала в Ле-Мане девять раз, но не выступала там уже 50 лет — с 1972 года. Теперь руководство Ferrari поставило цель вернуться и снова выиграть одно из самых сложных соревнований в мире.

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Характеристики авто держат в секрете. Известно, что в Ferrari разработали для него полностью новую гибридную установку и инновационный аэродинамический пакет. Также заявлено, что суперкар станет самой быстрой моделью в истории марки.

[ + – ] Вслед за гоночной версией должен появиться серийный вариант Фото: Ferrari

Руководитель команды разработчиков Антонио Колетта заявил, что суперкар станет своего рода лабораторией по отработке решений для будущих серийных гибридов Ferrari. Следом за гоночным вариантом ожидается и дорожная версия, которую выпустят лимитированной серией. Она должна стать преемницей модели LaFerrari и очевидно будет мощнее — отдача силовой установки должна превысить 1000 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что единственный в своем роде 60-летний суперкар Ferrari за $30 миллионов разбили в ДТП. Его ремонт будет недешевым.