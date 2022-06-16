Гибриды, электромобили и кроссовер: Ferrari наводнит рынок новыми моделями (фото)

Ferrari начинает активную электрификацию своего модельного ряда. Новый флагман марки будет гибридом, через несколько лет появится и спортивный электромобиль.

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Ferrari анонсировали новую стратегию развития. До 2026 года итальянская компания представит сразу 15 новых моделей, причем некоторые из них станут для Ferrari революционными. Об этом пишет сайт Motor1.

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Уже первая модель в новом семействе станет сенсацией – речь идет про кроссовер Ferrari Purosangue, который презентуют в сентябре. Представители итальянского бренда официально подтвердили, что его оснастят атмосферным V12. На модель возлагаются большие надежды: ожидается, что на Purosangue будет приходиться не менее 20% всех продаж Ferrari.

[ + – ] Флагманский гиперкар Ferrari будет гибридом Фото: Ferrari

Еще одной важной моделью станет флагманский гиперкар Ferrari. Сверхмощная гибридная модель придет на смену LaFerrari и по примеру предшественника получит гибридную установку. Купе должны показать до 2025 года и оно станет самым быстрым в истории марки. А его специальная версия будет соревноваться в гонке "24 часа Ле-Мана".

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А в 2025 году появится и первый электромобиль Ferrari. Это будет полностью самостоятельная разработка инженеров итальянской марки.

Кстати, для производства электрокаров и гибридов на предприятии в Маранелло уже начинают строить отдельную сборочную линию. Согласно стратегии Ferrari, к 2026 году 40% выпущенных авто будут бензиновыми, 55% — гибридными, а 5% — электрическими.

Ранее Фокус сообщал, что новый суперкар Mercedes-AMG стал самым дорогим авто в обслуживании.