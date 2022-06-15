Электромоторы и 3 с до сотни: раскрыты подробности первого кроссовера McLaren (фото)

Вслед за Ferrari и Lamborghini свой кроссовер выпустит и McLaren. Он будет электрическим, а его мощность превысит 700 л. с.

McLaren начал разработку своего первого кроссовера. Он будет электрическим и появится после 2028 года. Первые подробности новой модели стали известны британскому изданию Autocar и в его распоряжении также оказались рендеры модели.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Долгое время британский производитель суперкаров не хотел следовать современным тенденциям и выпускать кроссоверы. Однако успех Lamborghini Urus и Aston Martin DBX заставил руководство компании изменить мнение. Именно с этими моделями и будет конкурировать британский кроссовер, а его цена составит около 300 тыс. евро.

[ + – ] Кроссовер получит несколько моторов общей мощностью свыше 700 л. с. Фото: Autocar

Разработку модели возглавит новый генеральный директор McLaren Майкл Лейтерс. Ранее он участвовал в создании кроссоверов Porsche Cayenne и Ferrari Purosangue.

Кроссовер McLaren станет первой пятиместной моделью в истории британского бренда. Известно, что он будет достигать около 4,8-4,9 м в длину и весить чуть меньше двух тонн. В конструкции используют карбон.

Важно

Новый американский кроссовер станет стильной и недорогой альтернативой BMW X4 (фото)

Столь большая масса объясняется тем, что кроссовер будет электрическим. Его планируют оснастить двумя или тремя электромоторами общей мощностью свыше 700 л. с. Разгон до 100 км/ч займет примерно 3 секунды. Кроме того, электрокар получит инновационную твердотельную батарею повышенной емкости, то есть запас хода будет немалым.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota готовит электрический внедорожник с дизайном в духе старых Land Cruiser.