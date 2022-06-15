Електромотори та 3 с до сотні: розкрито подробиці першого кросовера McLaren (фото)

Після Ferrari і Lamborghini свій кросовер випустить і McLaren. Він буде електричним, а його потужність перевищить 700 к. с.

McLaren розпочав розробку свого першого кросовера. Він буде електричним та з'явиться після 2028 року. Перші подробиці нової моделі стали відомі британському виданню Autocar і в його розпорядженні також виявилися рендер моделі.

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Довгий час британський виробник суперкарів не хотів слідувати сучасним тенденціям і випускати кросовери. Проте успіх Lamborghini Urus та Aston Martin DBX змусив керівництво компанії змінити думку. Саме з цими моделями й конкуруватиме британський кросовер, а його ціна становитиме близько 300 тис. євро.

[ + – ] Кросовер отримає кілька двигунів загальною потужністю понад 700 к. с. Фото: Autocar

Розробку моделі очолить новий генеральний директор McLaren Майкл Лейтерс. Раніше він брав участь у створенні кросоверів Porsche Cayenne та Ferrari Purosangue.

Кросовер McLaren стане першою п'ятимісною моделлю в історії британського бренду. Відомо, що він досягатиме близько 4,8-4,9 м завдовжки й важитиме трохи менш як дві тонни. В конструкції використовують карбон.

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Така велика маса пояснюється тим, що кросовер буде електричним. Його планують оснастити двома або трьома електродвигунами загальною потужністю понад 700 к. с. Розгін до 100 км/год триватиме приблизно 3 секунди. Крім того, електрокар отримає інноваційну твердотільну батарею підвищеної місткості, тобто запас ходу буде чималим.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota готує електричний позашляховик з дизайном на кшталт старих Land Cruiser.