Електромотори та 3 с до сотні: розкрито подробиці першого кросовера McLaren (фото)
Після Ferrari і Lamborghini свій кросовер випустить і McLaren. Він буде електричним, а його потужність перевищить 700 к. с.
McLaren розпочав розробку свого першого кросовера. Він буде електричним та з'явиться після 2028 року. Перші подробиці нової моделі стали відомі британському виданню Autocar і в його розпорядженні також виявилися рендер моделі.
Довгий час британський виробник суперкарів не хотів слідувати сучасним тенденціям і випускати кросовери. Проте успіх Lamborghini Urus та Aston Martin DBX змусив керівництво компанії змінити думку. Саме з цими моделями й конкуруватиме британський кросовер, а його ціна становитиме близько 300 тис. євро.
Розробку моделі очолить новий генеральний директор McLaren Майкл Лейтерс. Раніше він брав участь у створенні кросоверів Porsche Cayenne та Ferrari Purosangue.
Кросовер McLaren стане першою п'ятимісною моделлю в історії британського бренду. Відомо, що він досягатиме близько 4,8-4,9 м завдовжки й важитиме трохи менш як дві тонни. В конструкції використовують карбон.Важливо
Така велика маса пояснюється тим, що кросовер буде електричним. Його планують оснастити двома або трьома електродвигунами загальною потужністю понад 700 к. с. Розгін до 100 км/год триватиме приблизно 3 секунди. Крім того, електрокар отримає інноваційну твердотільну батарею підвищеної місткості, тобто запас ходу буде чималим.
Раніше Фокус повідомляв, що Toyota готує електричний позашляховик з дизайном на кшталт старих Land Cruiser.