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Новий американський кросовер стане стильною та недорогою альтернативою BMW X4 (фото)

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Фото: autohome.com.cn | Buick Envista відрізняється елегантним дизайном

Buick готує свій перший купе-кросовер Envista. Автомобіль відрізняється елегантним дизайном та оснащений 177-сильним турбомотором.

В інтернет потрапили фото Buick Envista. Перший купе-кросовер американського концерну General Motors мають представити у другому півріччі. Про це повідомляє сайт Autohome.

Новий Buick Envista розсекретило китайське міністерство промисловості, адже саме в цій країні налагодять випуск кросовера. Модель позиціюють як недорогу і компактнішу альтернативу BMW X4 і Mercedes-Benz GLC Coupe. Вона побудована на платформі General Motors E2XX, як і майбутній компактний кросовер Cadillac.

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У двері багажника вбудований спойлер
Фото: autohome.com.cn

Розміри Buick Envista 2023:

  • Довжина — 4638 мм
  • Ширина — 1816 мм
  • Висота — 1565 м
  • Колісна база — 2700 мм

Купе-кросовер відрізняється елегантним дизайном з плавними обводами та аркоподібним дахом. У нього загострений "ніс", широка решітка радіатора та тоненькі світлодіодні фари. У двері багажника вбудований спойлер.

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Кросовер отримав 18-дюймові диски, панорамний дах та камери кругового огляду
Фото: autohome.com.cn

Стандартними є 18-дюймові легкосплавні диски. Також комплектація Buick Envista включає камери кругового огляду та панорамний дах.

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Buick Envista 2023 важить 1415 кг і доступний лише з переднім приводом. Кросовер оснащений 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою потужністю 177 к. с. та 9-ступінчастою автоматичною КПП, а його максимальна швидкість становить 204 км/год.

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