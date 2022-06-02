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Представлений найдорожчий Buick: у нього салон як у Rolls-Royce та великий телевізор (фото)

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Фото: General Motors | Buick GL8 Century досягає 5,2 м у довжину

Buick GL8 Century — великий мінівен преміумкласу. Модель запропонована в базовій шестимісній та розкішній чотиримісній версіях.

У Китаї презентували новий Buick GL8 четвертого покоління. Розкішний мінівен отримав приставку Century у назву і став найдорожчою моделлю в лінійці американської марки. Про це повідомляє офіційний сайт концерну General Motors.

Новий Buick GL8 Century 2022 виглядає оригінальніше за попередника і став першою моделлю в новому фірмовому стилі. Мінівен має величезні решітки радіатора і Г-подібні світлодіодні фари. Зсувні двері оснащені електроприводом.

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Зсувні двері отримали електропривід
Фото: General Motors

Крім того, саме на GL8 дебютував новий логотип Buick, що акцентує на важливості моделі. Автомобіль побудований на новій платформі й трохи більший за попередника.

Розміри Buick GL8 Century:

  • Довжина — 5230 мм
  • Ширина — 1980 мм
  • Висота — 1867 мм
  • Колісна база — 3130 мм
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У флагманській версії ззаду встановили два розкладні крісла та величезний телевізор
Фото: General Motors

В обробці салону використані шкіра та дерево, а підсвічування стелі імітує зоряне небо, як у Rolls-Royce. Мінівен запропонований у стандартній шестимісній версії та розкішному чотиримісному варіанті. В останньому випадку ззаду встановлено два розкладні крісла з електроприводом та масажем, а від водія другий ряд відокремили перегородкою з величезним телевізором. У підголівниках крісел — динаміки аудіосистем Bose.

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Характеристики Buick GL8 Century поки не розкривають. Найімовірніше, він зберіг 2,0-літровий 257-сильний бензиновий турбомотор попередника та 9-ступінчасту автоматичну КПП.

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На GL8 Century дебютував новий логотип Buick
Фото: General Motors

Виробництво Buick GL8 Century налагодять у Китаї, адже там розкішні мінівени дуже популярні. Вартість топової версії моделі перевищить $70 тисяч.

Раніше Фокус розповідав, що Mercedes-Benz розробили для Китаю ще один розкішний мінівен.