Представлен самый дорогой Buick: у него салон как у Rolls-Royce и большой телевизор (фото)
Buick GL8 Century – большой минивэн премиум-класса. Модель предложена в базовой шестиместной и роскошной четырехместной версиях.
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В Китае представили новый Buick GL8 четвертого поколения. Роскошный минивэн получил приставку Century в название и стал самой дорогой моделью в линейке американской марки. Об этом сообщает официальный сайт концерна General Motors.
Новый Buick GL8 Century 2022 выглядит оригинальнее предшественника и стал первой моделью в новом фирменном стиле. У минивэна огромная решетка радиатора и Г-образные светодиодные фары. Сдвижные двери оснащены электроприводом.
Кроме того, именно на GL8 дебютировал новый логотип Buick, что подчеркивает важность модели. Автомобиль построен на новой платформе и немного крупнее предшественника.
Размеры Buick GL8 Century:
- Длина – 5230 мм
- Ширина – 1980 мм
- Высота – 1867 мм
- Колесная база – 3130 мм
В отделке салона использованы кожа и дерево, а подсветка потолка имитирует звездное небо, как в Rolls-Royce. Минивэн предложен в стандартной шестиместной версии и роскошном четырехместном варианте. В последнем случае сзади установлены два раскладных кресла с электроприводом и массажем, а от водителя второй ряд отделили перегородкой с огромным телевизором. В подголовниках кресел – динамики аудиосистемы Bose.Важно
Характеристики Buick GL8 Century пока не раскрывают. Скорее всего, он сохранил 2,0-литровый 257-сильный бензиновый турбомотор предшественника и 9-ступенчатую автоматическую КПП.
Производство Buick GL8 Century наладят в Китае, ведь там роскошные минивэны очень популярны. Стоимость топовой версии модели превысит $70 тысяч.
Ранее Фокус рассказывал,что Mercedes-Benz разработали для Китая еще один роскошный минивэн.