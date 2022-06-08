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Розкрито перші подробиці флагманського електрокара Cadillac (відео)

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Фото: General Motors | Cadillac Celestiq — представницький седан F-класу довжиною понад 5 м.

Розкішний електромобіль Cadillac Celestiq кине виклик Tesla Model S та Mercedes-Benz EQS. Серед особливостей моделі — величезний дисплей у салоні, автопілот і надшвидка зарядка.

Cadillac опублікував тизер розкішного седана Celestiq. Електромобіль з'явиться у 2023 році та стане новим флагманом американської марки. Про це повідомляє офіційний сайт концерну General Motors.

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Запас ходу Cadillac Celestiq складе близько 640 км.
Фото: General Motors

Новий Cadillac Celestiq стане другою (після електрокросовера Lyriq) електричною моделлю в лінійці бренду. Це великий представницький седан F-класу довжиною понад 5 м та вартістю приблизно від $75-80 тисяч. Неважко здогадатися, що основними конкурентами моделі стануть Tesla Model S та Mercedes-Benz EQS.

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У салоні встановлено величезний дисплей
Фото: General Motors

На фото та відео видно окремі деталі Cadillac Celestiq. Він збереже фірмовий гранований дизайн, властивий більшості автомобільних марок. Залишать і величезну решітку радіатора у вигляді щита, хоча електромобілі не потребують її.

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Головна "фішка" у салоні Cadillac Celestiq 2023 — величезний дисплей на всю ширину передньої панелі. Окремі монітори будуть у задніх пасажирів. Крім того, електрокар отримав клавіші з кришталю та панорамний дах із вбудованими жалюзі.

Cadillac Celestiq стане найдорожчою та розкішною моделлю американської марки

Як і Cadillac Lyriq, новий Celestiq буде збудований на платформі GM Ultium. Характеристики тримають у секреті, але відомо, що його оснастять дуже великою батареєю та запас ходу складе близько 640 км. Крім того, електромобіль зможе підтримувати надшвидку 350-кіловатну зарядку та отримає інноваційний автопілот.

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