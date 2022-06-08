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Раскрыты первые подробности флагманского электрокара Cadillac (видео)

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Фото: General Motors | Cadillac Celestiq — представительский седан F-класса длиной свыше 5 м

Роскошный электромобиль Cadillac Celestiq бросит вызов Tesla Model S и Mercedes-Benz EQS. Среди особенностей модели — огромный дисплей в салоне, автопилот и сверхбыстрая зарядка.

Cadillac опубликовал тизеры роскошного седана Celestiq. Электромобиль появится в 2023 году и станет новым флагманом американской марки. Об этом сообщает официальный сайт концерна General Motors.

Cadillac Celestiq 2023, Cadillac Celestiq, новый Cadillac Celestiq, электромобиль Cadillac
Запас хода Cadillac Celestiq составит около 640 км
Фото: General Motors

Новый Cadillac Celestiq станет второй (после электрокроссовера Lyriq) электрической моделью в линейке бренда. Это большой представительский седан F-класса длиной свыше 5 м и стоимостью примерно от $75-80 тысяч. Нетрудно догадаться, что основными конкурентами модели станут Tesla Model S и Mercedes-Benz EQS.

Cadillac Celestiq 2023, Cadillac Celestiq, новый Cadillac Celestiq, электромобиль Cadillac
В салоне установлен огромный дисплей
Фото: General Motors

На фото и видео видны отдельные детали Cadillac Celestiq. Он сохранит фирменный граненый дизайн, свойственный большинству авто марки. Оставят и огромную решетку радиатора в виде щита, хотя электромобили не нуждаются в ней.

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Главная "фишка" в салоне Cadillac Celestiq 2023 – огромный дисплей на всю ширину передней панели. Отдельные мониторы будут и у задних пассажиров. Кроме того, электрокар получил клавиши из хрусталя и панорамную крышу со встроенными жалюзи.

Cadillac Celestiq станет самой дорогой и роскошной моделью американской марки

Как и Cadillac Lyriq, новый Celestiq будет построен на платформе GM Ultium. Характеристики держат в секрете, но известно, что его оснастят очень большой батареей и запас хода составит около 640 км. Кроме того, электромобиль сможет поддерживать сверхбыструю 350-киловаттную зарядку и получит инновационный автопилот.

Ранее Фокус рассказывал о самом доступном Cadillac. Это будет небольшой молодежный кроссовер.