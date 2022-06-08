Раскрыты первые подробности флагманского электрокара Cadillac (видео)
Роскошный электромобиль Cadillac Celestiq бросит вызов Tesla Model S и Mercedes-Benz EQS. Среди особенностей модели — огромный дисплей в салоне, автопилот и сверхбыстрая зарядка.
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Cadillac опубликовал тизеры роскошного седана Celestiq. Электромобиль появится в 2023 году и станет новым флагманом американской марки. Об этом сообщает официальный сайт концерна General Motors.
Новый Cadillac Celestiq станет второй (после электрокроссовера Lyriq) электрической моделью в линейке бренда. Это большой представительский седан F-класса длиной свыше 5 м и стоимостью примерно от $75-80 тысяч. Нетрудно догадаться, что основными конкурентами модели станут Tesla Model S и Mercedes-Benz EQS.
На фото и видео видны отдельные детали Cadillac Celestiq. Он сохранит фирменный граненый дизайн, свойственный большинству авто марки. Оставят и огромную решетку радиатора в виде щита, хотя электромобили не нуждаются в ней.Важно
Главная "фишка" в салоне Cadillac Celestiq 2023 – огромный дисплей на всю ширину передней панели. Отдельные мониторы будут и у задних пассажиров. Кроме того, электрокар получил клавиши из хрусталя и панорамную крышу со встроенными жалюзи.
Как и Cadillac Lyriq, новый Celestiq будет построен на платформе GM Ultium. Характеристики держат в секрете, но известно, что его оснастят очень большой батареей и запас хода составит около 640 км. Кроме того, электромобиль сможет поддерживать сверхбыструю 350-киловаттную зарядку и получит инновационный автопилот.
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