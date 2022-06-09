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Новый американский кроссовер станет стильной и недорогой альтернативой BMW X4 (фото)

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Buick Envista 2023, Buick Envista, новый Buick Envista, кроссовер Buick
Фото: autohome.com.cn | Buick Envista отличается элегантным дизайном

Buick готовит свой первый купе-кроссовер Envista. Автомобиль отличается элегантным дизайном и оснащен 177-сильным турбомотором.

В интернет попали фото Buick Envista. Первый купе-кроссовер американского концерна General Motors должны представить во втором полугодии. Об этом сообщает сайт Autohome.

Новый Buick Envista рассекретило китайское министерство промышленности, ведь именно в этой стране наладят выпуск кроссовера. Модель позиционируют, как недорогую и более компактную альтернативу BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe. Она построена на платформе General Motors E2XX, как и будущий компактный кроссовер Cadillac.

Buick Envista 2023, Buick Envista, новый Buick Envista, кроссовер Buick
В дверь багажника интегрирован спойлер
Фото: autohome.com.cn

Размеры Buick Envista 2023:

  • Длина – 4638 мм
  • Ширина – 1816 мм
  • Высота – 1565 м
  • Колесная база – 2700 мм

Купе-кроссовер отличается элегантным дизайном с плавными обводами и аркообразной крышей. У него заостренный "нос", широкая решетка радиатора и тоненькие светодиодные фары. В дверь багажника интегрирован спойлер.

Buick Envista 2023, Buick Envista, новый Buick Envista, кроссовер Buick
Кроссовер получил 18-дюймовые диски, панорамную крышу и камеры кругового обзора
Фото: autohome.com.cn

Стандартными являются 18-дюймовые легкосплавные диски. Также комплектация Buick Envista включает камеры кругового обзора и панорамную крышу.

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Buick Envista 2023 весит 1415 кг и доступен только с передним приводом. Кроссовер оснащен 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой мощностью 177 л. с. и 9-ступенчатой автоматической КПП, а его максимальная скорость составляет 204 км/ч.

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