Гібриди, електромобілі та кросовер: Ferrari наповнить ринок новими моделями (фото)

Ferrari починає активну електрифікацію свого модельного ряду. Новий флагман марки буде гібридом, за кілька років з'явиться і спортивний електромобіль.

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Ferrari анонсували нову стратегію розвитку. До 2026 року італійська компанія представить одразу 15 нових моделей, причому деякі з них стануть для Ferrari революційними. Про це пише сайт Motor1.

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Уже перша модель у новому сімействі стане сенсацією — йдеться про кросовер Ferrari Purosangue, який презентують у вересні. Представники італійського бренду офіційно підтвердили, що його оснастять атмосферним V12. На модель покладаються великі надії: очікується, що на Purosangue припадатиме щонайменше 20% усіх продажів Ferrari.

[ + – ] Флагманський гіперкар Ferrari буде гібридом Фото: Ferrari

Ще однією важливою моделлю стане флагманський гіперкар Ferrari. Надпотужна гібридна модель прийде на зміну LaFerrari та за прикладом попередника отримає гібридну установку. Купе мають показати до 2025 року й воно стане найшвидшим в історії марки. А його спеціальна версія змагатиметься у гонці "24 години Ле-Мана".

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А в 2025 році з'явиться і перший електромобіль Ferrari. Це буде повністю самостійна технологія інженерів італійської марки.

До речі, для виробництва електрокарів і гібридів на підприємстві в Маранелло вже починають будувати окрему збірну лінію. Відповідно до стратегії Ferrari, до 2026 року 40% випущених авто будуть бензиновими, 55% — гібридними, а 5% — електричними.

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