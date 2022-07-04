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ДТП на $30 миллионов: в аварию попал невероятный 60-летний суперкар Ferrari (видео)

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Ferrari 250 GT SWB Breadvan, Ferrari 250 GT Breadvan, Ferrari Breadvan, Ferrari 250 GTO, суперкар Ferrari
Фото: Ferrari | Ferrari 250 GT SWB Breadvan существует в единственном экземпляре

Уникальный Ferrari 250 GT SWB Breadvan до сих пор участвует в гонках. Суперкар стоимостью в $30 миллионов ранее уже попадал в аварию, но был восстановлен.

Во Франции во время гонки ретро-авто Le Mans Classic разбили старинный Ferrari 250 GT SWB Breadvan 1962 года. Автомобиль существует в одном-единственном экземпляре и сейчас его стоимость оценивают в 30 миллионов долларов. Видео с ДТП появилось на канале Motorsport.tv.

Ferrari 250 GT SWB Breadvan, Ferrari 250 GT Breadvan, Ferrari Breadvan, Ferrari 250 GTO, суперкар Ferrari
Суперкар активно участвует в гонках даже сейчас
Фото: Ferrari

Суперкар Ferrari занесло в скоростном повороте и он врезался в барьер из старых шин. К счастью, 31-летний гонщик не пострадал и быстро покинул авто. А вот машина серьезно повреждена и требует дорогостоящего ремонта.

Ferrari 250 GT SWB Breadvan построили в 1962 году в одном-единственном экземпляре. Нестандартное авто создали по заказу графа Джованни Вольпи, которому Энцо Феррари отказался продать более современный суперкар Ferrari 250 GTO.

Ferrari 250 GT SWB Breadvan, Ferrari 250 GT Breadvan, Ferrari Breadvan, Ferrari 250 GTO, суперкар Ferrari
Свое название авто получило за схожесть с фургоном
Фото: Ferrari

Помогли создать авто бывшие сотрудники Ferrari. Название Breadvan ("хлебовоз") автомобиль получил за характерную форму задней части, как у фургона. Под капотом суперкара – 3,0-литровый 300-сильный V12, позволяющий развить 270-280 км/ч.

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Машина выступала в самых известных гонках 60-х годов и одержала несколько побед. Затем граф Вольпи некоторое время использовал Breadvan в качестве повседневного авто. Суперкар Ferrari несколько раз менял владельцев.

Ferrari 250 GT SWB Breadvan уже не первый раз попадает в ДТП

К слову, это далеко не первая авария для Ferrari 250 GT SWB Breadvan. Владелец активно участвует на нем в ретро-гонках и в 2015 году суперкар уже попадал в ДТП. После этого его восстановили.

Ранее Фокус сообщал, что в ДТП попал легендарный суперкар Ferrari F40 за $2,8 миллиона.

Также мы писали, что гонщик Формулы-1 Шарль Леклер разбил винтажный болид Ferrari 1974 года.