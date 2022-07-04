ДТП на $30 миллионов: в аварию попал невероятный 60-летний суперкар Ferrari (видео)

Уникальный Ferrari 250 GT SWB Breadvan до сих пор участвует в гонках. Суперкар стоимостью в $30 миллионов ранее уже попадал в аварию, но был восстановлен.

Во Франции во время гонки ретро-авто Le Mans Classic разбили старинный Ferrari 250 GT SWB Breadvan 1962 года. Автомобиль существует в одном-единственном экземпляре и сейчас его стоимость оценивают в 30 миллионов долларов. Видео с ДТП появилось на канале Motorsport.tv.

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[ + – ] Суперкар активно участвует в гонках даже сейчас Фото: Ferrari

Суперкар Ferrari занесло в скоростном повороте и он врезался в барьер из старых шин. К счастью, 31-летний гонщик не пострадал и быстро покинул авто. А вот машина серьезно повреждена и требует дорогостоящего ремонта.

Ferrari 250 GT SWB Breadvan построили в 1962 году в одном-единственном экземпляре. Нестандартное авто создали по заказу графа Джованни Вольпи, которому Энцо Феррари отказался продать более современный суперкар Ferrari 250 GTO.

[ + – ] Свое название авто получило за схожесть с фургоном Фото: Ferrari

Помогли создать авто бывшие сотрудники Ferrari. Название Breadvan ("хлебовоз") автомобиль получил за характерную форму задней части, как у фургона. Под капотом суперкара – 3,0-литровый 300-сильный V12, позволяющий развить 270-280 км/ч.

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Машина выступала в самых известных гонках 60-х годов и одержала несколько побед. Затем граф Вольпи некоторое время использовал Breadvan в качестве повседневного авто. Суперкар Ferrari несколько раз менял владельцев.

[ + – ] Ferrari 250 GT SWB Breadvan уже не первый раз попадает в ДТП

К слову, это далеко не первая авария для Ferrari 250 GT SWB Breadvan. Владелец активно участвует на нем в ретро-гонках и в 2015 году суперкар уже попадал в ДТП. После этого его восстановили.

Ранее Фокус сообщал, что в ДТП попал легендарный суперкар Ferrari F40 за $2,8 миллиона.

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