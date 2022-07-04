ДТП на $30 мільйонів: в аварію потрапив неймовірний 60-річний суперкар Ferrari (відео)

Унікальний Ferrari 250 GT SWB Breadvan досі бере участь у перегонах. Суперкар вартістю $30 мільйонів раніше вже потрапляв в аварію, але був відновлений.

У Франції під час перегонів ретро-авто Le Mans Classic розбили старовинний Ferrari 250 GT SWB Breadvan 1962 року. Автомобіль існує в одному-єдиному екземплярі і зараз його вартість оцінюють у 30 мільйонів доларів. Відео із ДТП з'явилося на каналі Motorsport.tv.

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[ + – ] Суперкар бере активну участь у перегонах навіть зараз Фото: Ferrari

Суперкар Ferrari занесло в швидкісному повороті і він врізався в бар'єр зі старих шин. На щастя, 31-річний перегонник не постраждав та швидко залишив авто. А ось машина серйозно пошкоджена та потребує дорогого ремонту.

Ferrari 250 GT SWB Breadvan побудували 1962 року в одному-єдиному екземплярі. Нестандартне авто створили на замовлення графа Джованні Вольпі, якому Енцо Феррарі відмовився продати сучасніший суперкар Ferrari 250 GTO.

[ + – ] Свою назву авто отримало за схожість із фургоном Фото: Ferrari

Допомогли створити авто колишні співробітники Ferrari. Назву Breadvan ("хлібовоз") автомобіль отримав за характерну форму задньої частини, як у фургона. Під капотом суперкара — 3,0-літровий 300-сильний V12, що дозволяє розвинути 270-280 км/год.

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Машина виступала в найвідоміших перегонах 60-х років та здобула кілька перемог. Потім граф Вольпі деякий час використав Breadvan як повсякденне авто. Суперкар Ferrari кілька разів змінював власників.

[ + – ] Ferrari 250 GT SWB Breadvan вже не вперше потрапляє в ДТП

До речі, це далеко не перша аварія для Ferrari 250 GT SWB Breadvan. Власник бере активну участь на ньому в ретро-перегонах і у 2015 році суперкар вже потрапляв у ДТП. Після цього його відновили.

Раніше Фокус повідомляв, що у ДТП потрапив легендарний суперкар Ferrari F40 за $2,8 мільйона.

Також ми писали, що перегонник Формули-1 Шарль Леклер розбив вінтажний болід Ferrari 1974 року.