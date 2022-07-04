ДТП на $30 мільйонів: в аварію потрапив неймовірний 60-річний суперкар Ferrari (відео)
Унікальний Ferrari 250 GT SWB Breadvan досі бере участь у перегонах. Суперкар вартістю $30 мільйонів раніше вже потрапляв в аварію, але був відновлений.
У Франції під час перегонів ретро-авто Le Mans Classic розбили старовинний Ferrari 250 GT SWB Breadvan 1962 року. Автомобіль існує в одному-єдиному екземплярі і зараз його вартість оцінюють у 30 мільйонів доларів. Відео із ДТП з'явилося на каналі Motorsport.tv.
Суперкар Ferrari занесло в швидкісному повороті і він врізався в бар'єр зі старих шин. На щастя, 31-річний перегонник не постраждав та швидко залишив авто. А ось машина серйозно пошкоджена та потребує дорогого ремонту.
Ferrari 250 GT SWB Breadvan побудували 1962 року в одному-єдиному екземплярі. Нестандартне авто створили на замовлення графа Джованні Вольпі, якому Енцо Феррарі відмовився продати сучасніший суперкар Ferrari 250 GTO.
Допомогли створити авто колишні співробітники Ferrari. Назву Breadvan ("хлібовоз") автомобіль отримав за характерну форму задньої частини, як у фургона. Під капотом суперкара — 3,0-літровий 300-сильний V12, що дозволяє розвинути 270-280 км/год.Важливо
Машина виступала в найвідоміших перегонах 60-х років та здобула кілька перемог. Потім граф Вольпі деякий час використав Breadvan як повсякденне авто. Суперкар Ferrari кілька разів змінював власників.
До речі, це далеко не перша аварія для Ferrari 250 GT SWB Breadvan. Власник бере активну участь на ньому в ретро-перегонах і у 2015 році суперкар вже потрапляв у ДТП. Після цього його відновили.
Раніше Фокус повідомляв, що у ДТП потрапив легендарний суперкар Ferrari F40 за $2,8 мільйона.
Також ми писали, що перегонник Формули-1 Шарль Леклер розбив вінтажний болід Ferrari 1974 року.