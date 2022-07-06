Шесть колес и 2400 сил: американцы готовят самый мощный электромобиль в мире (фото)

У Hennessey Deep Space шесть колес и столько же двигателей. Максимальная скорость электромобиля превышает 320 км/ч, а цена достигает $3 миллионов.

Американская компания Hennessey готовит шестиколесный электрический суперкар. Невероятную модель Deep Space должный презентовать в 2024 году, а через два года стартует производство авто. Об этом основатель компании Джон Хеннесси рассказал британскому изданию Autocar.

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Hennessey уже не один год выпускают сверхскоростные суперкары Venom, а также строят шестиколесные внедорожники. Теперь американцы решили объединить две концепции в одном авто.

[ + – ] Сиденья в салоне расположены в форме ромба Фото: Autocar

На рендерах видно, что у купе Hennessey Deep Space обтекаемый каплевидный силуэт, а двери поднимаются вверх. В конструкции активно используют карбон, что позволит добиться массы менее 2,2 тонн.

Очень необычной является компоновка салона: четыре кресла расположены в форме ромба, причем водитель сидит по центру. Hennessey Deep Space будет очень роскошным и в отделке используют дорогую кожу и карбон.

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На каждое колесо суперкара будет приходиться по 400-сильному электромотору, то есть суммарная мощность достигнет 2400 л. с. Разработчики обещают, что авто будет разгоняться с 0 до 320 км/ч быстрее всех в мире. А запас хода достигнет 1000 км.

[ + – ] Электромобиль получит шесть моторов общей мощностью 2400 л. с. Фото: Autocar

Всего планируют выпустить 105 Hennessey Deep Space. Стоимость электрического суперкара составит 3 миллиона долларов.

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