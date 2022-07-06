Шість коліс та 2400 сил: американці готують найпотужніший електромобіль у світі (фото)

Hennessey Deep Space має шість коліс і стільки ж двигунів. Максимальна швидкість електромобіля перевищує 320 км/год, а ціна сягає $3 мільйонів.

Американська компанія Hennessey готує шестиколісний електричний суперкар. Неймовірну модель Deep Space має презентувати у 2024 році, а через два роки стартує виробництво авто. Про це засновник компанії Джон Геннессі розповів британському виданню Autocar.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Hennessey вже не один рік випускають надшвидкісні суперкари Venom, а також будують шестиколісні позашляховики. Тепер американці вирішили поєднати дві концепції в одному авто.

[ + – ] Сидіння в салоні розташовані у формі ромба Фото: Autocar

На рендерах видно, що в купе Hennessey Deep Space обтічний краплеподібний силует, а двері підіймаються вгору. В конструкції активно використовують карбон, що дозволить досягти маси менш як 2,2 тонни.

Дуже незвичайним є компонування салону: чотири крісла розташовані у формі ромба, причому водій сидить по центру. Hennessey Deep Space буде дуже розкішним і в обробці використовують дорогу шкіру та карбон.

Важливо

Понад $100 мільйонів в одному місці: як виглядає найрозкішніший автосалон у світі (відео)

На кожне колесо суперкара припадатиме по 400-сильному електромотору, тобто сумарна потужність досягне 2400 к. с. Розробники обіцяють, що авто розганятиметься з 0 до 320 км/год найшвидше у світі. А запас ходу сягне 1000 км.

[ + – ] Електромобіль отримає шість двигунів загальною потужністю 2400 к. с. Фото: Autocar

Усього планують випустити 105 Hennessey Deep Space. Вартість електричного суперкара становитиме 3 мільйони доларів.

Раніше Фокус розповідав, що у США розробляють найпотужніший і найшвидший у світі кросовер. Він також є електричний.