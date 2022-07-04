Понад $100 мільйонів в одному місці: як виглядає найрозкішніший автосалон у світі (відео)

Автосалон у Дубаї продає найдорожчі й ексклюзивні суперкари. Вартість деяких автомобілів сягає 10-15 мільйонів доларів.

Дилерський центр F1rst Motors у Дубаї є найрозкішнішим автосалоном у світі. У його шоурумі зібрано десятки суперкарів загальною вартістю понад 100 мільйонів доларів. Відео з автосалону показав на своєму Youtube-каналі автоблогер Enes Plus.

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[ + – ] Bugatti Divo та Lamborghini Sian коштують мільйони доларів Фото: скриншот/youtube

Під одним дахом зібрані як сучасні моделі, так і відомі автомобілі минулого. Найдорожча машина в F1rst Motors — рідкісний Porsche 911 GT1 Strassenversion 1997 за $15,8 мільйонів. Таких 544-сильних купе випустили лише 20.

[ + – ] McLaren Speedtail та Porsche 911 GT1 Strassenversion [ + – ] Ferrari LaFerrari та McLaren Senna Фото: скриншот/youtube [ + – ] В автосалоні зібрано декілька Ferrari SF90 Stradale [ + – ] Крім авто, компанія торгує нерухомістю та коштовностями [ + – ] У шоурумі виставлені десятки Lamborghini Huracan

Сучасний Bugatti Divo оцінений у $10 мільйонів, а гібрид Lamborghini Sian — у 5 мільйонів доларів. Також на відео можна впізнати кілька McLaren P1, Senna та Speedtail, Ferrari SF90 Stradale та LaFerrari, Porsche 918 Spyder у лімітованій версії Weissach, рідкісний родстер Mercedes-Benz SLR Stirling Moss.

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Крім того, в автосалоні зібрані десятки не настільки дорогих автомобілів на кшталт McLaren 720S, Mercedes-AMG GT, Lamborghini Aventador та Huracan. Продаються розкішні Rolls-Royce та різні версії позашляховика Mercedes G-Class. Крім автомобілів, у F1rst Motors також торгують ювелірними виробами й елітною нерухомістю в ОАЕ.

Раніше Фокус повідомляв, що в ДТП розбили унікальний 60-річний суперкар Ferrari вартістю 30 мільйонів доларів.