Українець у Дубаї розбив ексклюзивний суперкар Ferrari за мільйон доларів (відео)

Аварія обійшлася без постраждалих, але Ferrari SF90 Stradale потребує ремонту. Суперкар було взято на прокат.

У Дубаї (ОАЕ) потрапив у ДТП лімітований суперкар Ferrari SF90 Stradale вартістю 1 млн доларів. Керував автомобілем молодий український мільйонер Олександр Слобоженко. Відео з ДТП він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Українець узяв Ferrari SF90 Stradale на прокат, щоб визначити, чи варто купувати це авто. Свою поїздку він записував на відео, що дозволило зафіксувати момент ДТП. Суперкар Ferrari втратив керованість і вдарився передньою частиною.

[ + – ] У Ferrari SF90 Stradale пошкоджено передню частину

Сам Слобоженко повідомив, що причиною аварії стала технічна несправність. У ДТП ніхто не постраждав, але в автомобіля пошкоджені передні бампер та крило, а також подряпана фара. Ремонт суперкара не буде дешевим, але, напевно, прокатний автомобіль застрахований.

Керівник IT-компанії Traffic Devils, 22-річний Олександр Слобоженко — один із наймолодших українських мільйонерів. Як повідомляє сайт ТопЖир, він є шанувальником суперкарів і раніше купив тюнінгований McLaren 650S Spider Liberty Walk та ексклюзивний Lamborghini Huracan Fluo Capsule.

[ + – ] Причина аварії — технічна несправність авто

Характеристики Ferrari SF90

Ferrari SF90 Stradale — найшвидший суперкар у сучасній лінійці марки. Гібридне купе оснащене 4,0-літровим бензиновим V8 твін-турбо та трьома електромоторами сумарною потужністю 1 000 к. с. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 2,5 с і розвинути 340 км/год.

Важливо

Гонщик розпродає колекцію Ferrari: десятки рідкісних авто підуть з молотка за мільйони євро (фото)

Крім того, гібрид Ferrari здатний проїхати 25 км на електротязі та витрачає здебільшого 6,1 л/100 км в економічному режимі. Серед особливостей моделі нетиповий для Ferrari повний привід.

Раніше Фокус розповідав, що в Нідерландах розбили ексклюзивний суперкар Ferrari Enzo за 3 млн доларів.

Також ми писали про водія снігоприбиральної машини, котра влаштувала курйозну ДТП, в якому постраждали півсотні авто.