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Українець у Дубаї розбив ексклюзивний суперкар Ferrari за мільйон доларів (відео)

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Ferrari SF90 Stradale — 1 000-сильний гібридний суперкар

Аварія обійшлася без постраждалих, але Ferrari SF90 Stradale потребує ремонту. Суперкар було взято на прокат.

У Дубаї (ОАЕ) потрапив у ДТП лімітований суперкар Ferrari SF90 Stradale вартістю 1 млн доларів. Керував автомобілем молодий український мільйонер Олександр Слобоженко. Відео з ДТП він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Українець узяв Ferrari SF90 Stradale на прокат, щоб визначити, чи варто купувати це авто. Свою поїздку він записував на відео, що дозволило зафіксувати момент ДТП. Суперкар Ferrari втратив керованість і вдарився передньою частиною.

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У Ferrari SF90 Stradale пошкоджено передню частину

Сам Слобоженко повідомив, що причиною аварії стала технічна несправність. У ДТП ніхто не постраждав, але в автомобіля пошкоджені передні бампер та крило, а також подряпана фара. Ремонт суперкара не буде дешевим, але, напевно, прокатний автомобіль застрахований.

Керівник IT-компанії Traffic Devils, 22-річний Олександр Слобоженко — один із наймолодших українських мільйонерів. Як повідомляє сайт ТопЖир, він є шанувальником суперкарів і раніше купив тюнінгований McLaren 650S Spider Liberty Walk та ексклюзивний Lamborghini Huracan Fluo Capsule.

Причина аварії — технічна несправність авто

Характеристики Ferrari SF90

Ferrari SF90 Stradale — найшвидший суперкар у сучасній лінійці марки. Гібридне купе оснащене 4,0-літровим бензиновим V8 твін-турбо та трьома електромоторами сумарною потужністю 1 000 к. с. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 2,5 с і розвинути 340 км/год.

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Крім того, гібрид Ferrari здатний проїхати 25 км на електротязі та витрачає здебільшого 6,1 л/100 км в економічному режимі. Серед особливостей моделі нетиповий для Ferrari повний привід.

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