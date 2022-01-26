Водій снігоприбиральної машини влаштував курйозне ДТП на трасі: постраждали пів сотні авто (відео)

Вантажівка скидала зібраний сніг на зустрічну смугу й на машини, що проїжджали по ній. Деякі з них буквально знесло з дороги.

Близько п'яти десятків автомобілів постраждали через дії однієї-єдиної снігоприбиральної машини в американському штаті Огайо. Тепер вони мають пройти серйозний ремонт, а 12 людей звернулися за медичною допомогою. Про це повідомляє видання Cleveland News.

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Снігоприбиральна вантажівка розчищала одну з ключових платних хайвеїв штату — Ohio Turnpike. Вона була в крайній лівій смузі та з незрозумілої причини скидала сніг і лід на зустрічну смугу.

[ + – ] Водія вантажівки відсторонили від роботи та перевірили на алкоголь і наркотики

Потоком снігу десяткам автомобілів розбило лобове скло, пошкодило передній бампер, капот і фари. Деякі машини просто знесло з траси на узбіччя.

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Загалом від дій горе-комунальника отримали пошкодження 47 авто (вони незабаром можуть опинитися в Україні ). На щастя, у дивній ДТП ніхто серйозно не постраждав, і більшість травмованих відправили додому після надання медичної допомоги.

[ + – ] У ДТП постраждали 47 автомобілів

Водія снігоприбиральної машини відсторонили від роботи та змусили пройти тести на алкоголь і наркотики. Керівництво обслуговуючої компанії повідомило, що цей співробітник працює з 2015 року, і раніше до нього не було претензій.

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