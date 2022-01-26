Водитель снегоуборочной машины устроил курьезное ДТП на трассе: пострадали полсотни авто (видео)

Грузовик сбрасывал собранный снег на встречную полосу и проезжающие по ней машины. Некоторые из них буквально снесло с дороги.

Около пяти десятков автомобилей пострадали из-за действий одной-единственной снегоуборочной машины в американском штате Огайо. Теперь им предстоит серьезный ремонт, а 12 человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает издание Cleveland News.

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Снегоуборочный грузовик расчищал один из ключевых платных хайвэев штата – Ohio Turnpike. Он был в крайней левой полосе и по непонятной причине сбрасывал снег и лед на встречную полосу.

[ + – ] Водителя грузовика отстранили от работы и проверили на алкоголь и наркотики

Потоком снега десяткам автомобилей разбило лобовое стекло, повредило передний бампер, капот и фары. Некоторые машины попросту снесло с трассы на обочину.

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В общей сложности от действий горе-коммунальщика получили повреждения 47 авто (они вскоре могут оказаться в Украине). К счастью, в странном ДТП никто серьезно не пострадал, и большинство травмированных отправили домой после предоставления медицинской помощи.

[ + – ] В ДТП пострадали 47 автомобилей

Водителя снегоуборочной машины отстранили от работы и заставили пройти тесты на алкоголь и наркотики. Руководство обслуживающей компании сообщило, что этот сотрудник работает с 2015 года и ранее к нему не было претензий.

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