У Нідерландах механік розбив об дерево Ferrari Enzo за $3 млн (фото, відео)

Очевидці стверджують, що чоловік вирішив "дати газу" під час тест-драйву, замінивши перед цим комплектуючі. Після ДТП він сам вибрався із машини.

У голландському місті Барн вранці 22 січня механік розбив автомобіль Ferrari Enzo вартістю близько 3 млн. доларів. Про це пише видання Autoblog.

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Ferrari належала людині, яка здала спорткар на техобслуговування. Механік проводив тест-драйв після заміни комплектуючих.

Чоловік їхав двосмуговою дорогою, потім він "дав хороший газ", розповів очевидець події, що рухався біля машини.

На трасі Amsterdamsestraatweg механік втратив керування, переїхав через іншу смугу і влетів у дерево. Низька температура повітря та туман погіршили видимість та зчеплення з дорогою.

"На цьому Enzo могли не часто їздити, ймовірно, що шини не прогріли та хто знає, коли їх востаннє міняли", — пише Ferrarichat.

На фото видно, що автомобіль отримав сильні пошкодження кузова та технічних вузлів.

"На щастя, механік сам вибрався з машини, його оглянули поліцейські і забрала машина швидкої допомоги. Він злетів у повітря, потім був сильний удар", — описав ДТП інший свідок.

"Автомобіль належить нашому клієнту. На момент аварії на вулиці було волого та холодно", — заявив дилер.

[ + – ] Ferrari випустила 400 серійних авто Enzo

У період з 2002 по 2004 рік Ferrari випустила 400 серійних автомобілів Enzo, названих на честь засновника компанії Енцо Феррарі. Задньопривідне купе оснащене 6,0-літровим атмосферним двигуном V12 потужністю 651 л. Розганяється спорткар до сотні за 3,3 секунди.

Такі авто продають колекціонери за ціною від 2,5 до 3 мільйонів доларів, рекордна ціна становить 3,8 мільйона доларів за екземпляр в особливо рідкісному червоному кольорі Rosso Scuderia.

Фокус раніше писав, що на аукціоні RM Sotheby's у Парижі виставили 28 раритетних Ferrari різних років випуску, всі вони перебувають у власності французького гонщика Марселя Петижана. Найбільш цінним авто став суперкар Ferrari 288 GTO 1985 року.

У грудні минулого року у Франції на аукціон Aguttes виставили суперкар Ferrari 512 BBi 1982, на якому їздив актор Жану-Поль Бельмондо.