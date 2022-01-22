В Нидерландах механик разбил об дерево Ferrari Enzo за $3 млн (фото, видео)

Очевидцы утверждают, что мужчина решил "дать газу" во время тест-драйва, заменив перед этим комплектующие. После ДТП он сам выбрался из машины.

В голландском городе Барн утром 22 января механик разбил автомобиль Ferrari Enzo стоимостью около 3 млн долларов. Об этом пишет издание Autoblog.

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Ferrari принадлежала человеку, который сдал спорткар на техобслуживание. Механик проводил тест-драйв после замены комплектующих.

Мужчина ехал по двухполосной дороге, потом он "дал хороший газ", рассказал очевидец произошедшего, двигавшийся возле машины.

На трассе Amsterdamsestraatweg механик потерял управление, переехал через другую полосу и влетел в дерево. Низкая температура воздуха и туман ухудшили видимость и сцепление с дорогой.

"На этом Enzo могли не часто ездить, вероятно, что шины были не прогреты и кто знает, когда их в последний раз меняли", – пишет Ferrarichat.

На фотографиях видно, что автомобиль получил сильные повреждения кузова и технических узлов.

"К счастью, механик сам выбрался из машины, его осмотрели полицейские и увезла машина скорой помощи. Он взлетел в воздух, потом был сильный удар", – описал ДТП другой свидетель.

"Автомобиль принадлежит нашему клиенту. На момент аварии на улице было влажно и холодно", — заявил дилер.

[ + – ] Ferrari выпустила 400серийных авто Enzo

В период с 2002 по 2004 год Ferrari выпустила 400 серийных авто Enzo, названных в честь основателя компании Энцо Феррари. Заднеприводное купе оснащено 6,0-литровым атмосферным двигателем V12 мощностью 651 л.с. Разгоняется спорткар до "сотни" за 3,3 секунды.

Такие авто продают коллекционеры по цене от 2,5 до 3 миллионов долларов, рекордная цена составляет 3,8 миллиона долларов за экземпляр в особенно редком красном цвете Rosso Scuderia.

Фокус ранее писал, что на аукционе RM Sotheby’s в Париже выставили 28 раритетных Ferrari разных лет выпуска, все они находятся в собственности французского гонщика Марселя Петижана. Наиболее ценным авто стал суперкар Ferrari 288 GTO 1985 года.

В декабре прошлого года во Франции на аукцион Aguttes выставили суперкар Ferrari 512 BBi 1982 года, на котором ездил актер Жану-Поль Бельмондо.