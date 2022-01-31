Украинец в Дубае разбил эксклюзивный суперкар Ferrari за миллион долларов (видео)

Авария обошлась без пострадавших, но Ferrari SF90 Stradale требует ремонта. Суперкар был взят на прокат.

В Дубае (ОАЭ) попал в ДТП лимитированный суперкар Ferrari SF90 Stradale стоимостью 1 млн. долларов. Управлял автомобилем молодой украинский миллионер Александр Слобоженко. Видео с ДТП он опубликовал на своей странице в Instagram.

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Украинец взял Ferrari SF90 Stradale на прокат, чтобы определить, стоит ли покупать это авто. Свою поездку он записывал на видео, что позволило запечатлеть момент ДТП. Суперкар Ferrari потерял управляемость и ударился передней частью.

[ + – ] У Ferrari SF90 Stradale повреждена передняя часть

Сам Слобоженко сообщил, что причиной аварии стала техническая неисправность. В ДТП никто не пострадал, но у автомобиля повреждены передние бампер и крыло, а также поцарапана фара. Ремонт суперкара не будет дешевым, но наверняка прокатный автомобиль застрахован.

Руководитель IT-компании Traffic Devils, 22-летний Александр Слобоженко – один из самых молодых украинских миллионеров. Как сообщает сайт ТопЖыр, он является поклонником суперкаров и ранее купил тюнингованный McLaren 650S Spider Liberty Walk и эксклюзивный Lamborghini Huracan Fluo Capsule.

[ + – ] Причина аварии - техническая неисправность авто

Характеристики Ferrari SF90 Stradale

Ferrari SF90 Stradale – самый быстрый суперкар в современной линейке марки. Гибридное купе оснащено 4,0-литровым бензиновым V8 твин-турбо и тремя электромоторами суммарной мощностью 1000 л. с. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с и развить 340 км/ч.

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Кроме того, гибрид Ferrari способен проехать 25 км на электротяге и расходует в среднем 6,1 л/100 км в экономичном режиме. Среди особенностей модели – нетипичный для Ferrari полный привод.

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