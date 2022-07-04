Свыше $100 миллионов в одном месте: как выглядит самый роскошный автосалон в мире (видео)

Автосалон в Дубае продает самые дорогие и эксклюзивные суперкары. Стоимость некоторых автомобилей доходит до 10-15 миллионов долларов.

Дилерский центр F1rst Motors в Дубае является самым роскошным автосалоном в мире. В его шоуруме собраны десятки суперкаров общей стоимостью более 100 миллионов долларов. Видео с автосалона показал на своем Youtube-канале автоблогер Enes Plus.

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[ + – ] Bugatti Divo и Lamborghini Sian стоят миллионы долларов Фото: скриншот/youtube

Под одной крышей собраны как современные модели, так и знаменитые авто прошлого. Самая дорогая машина в F1rst Motors – редчайший Porsche 911 GT1 Strassenversion 1997 года за $15,8 миллиона. Таких 544-сильных купе выпустили всего 20.

[ + – ] McLaren Speedtail и Porsche 911 GT1 Strassenversion [ + – ] Ferrari LaFerrari и McLaren Senna Фото: скриншот/youtube [ + – ] В автосалоне собрано несколько Ferrari SF90 Stradale [ + – ] Помимо авто, компания торгует недвижимостью и драгоценностями [ + – ] В шоуруме выставлены десятки Lamborghini Huracan

Современный Bugatti Divo оценен в $10 миллионов, а гибрид Lamborghini Sian – в 5 миллионов долларов. Также на видео можно узнать несколько McLaren P1, Senna и Speedtail, Ferrari SF90 Stradale и LaFerrari, Porsche 918 Spyder в лимитированной версии Weissach, редкий родстер Mercedes-Benz SLR Stirling Moss.

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Кроме того, в автосалоне собраны десятки не столь дорогих автомобилей вроде McLaren 720S, Mercedes-AMG GT, Lamborghini Aventador и Huracan. Продаются роскошные Rolls-Royce и различные версии внедорожника Mercedes G-Class. Помимо автомобилей, в F1rst Motors также торгуют ювелирными изделиями и элитной недвижимостью в ОАЭ.

Ранее Фокус сообщал, что в ДТП разбили уникальный 60-летний суперкар Ferrari стоимостью 30 миллионов долларов.