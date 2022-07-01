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Новейший суперкар Bugatti декорировали натуральным золотом (фото)

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Bugatti Chiron L’Ebe, Bugatti Chiron, новый Bugatti Chiron, Bugatti Chiron 2022, суперкар Bugatti
Bugatti Chiron L"Ebe станет финальной версией модели

В отделке Bugatti Chiron L’Ebe используются детали из 24-каратного золота, созданные известной ювелирной компании. Один лишь позолоченный логотип Bugatti изготовляют целых 10 часов.

Производство Bugatti Chiron подходит к концу и он получил финальную эксклюзивную версию. Суперкар назвали L’Ebe – в честь дочери Эторе Бугатти, Эбе, написавшей биографию отца. Всего выпустят лишь три таких авто, сообщает официальный сайт Bugatti.

Bugatti Chiron L’Ebe, Bugatti Chiron, новый Bugatti Chiron, Bugatti Chiron 2022, суперкар Bugatti
Суперкар оснащен 1500-сильным двигателем

Эбе Бугатти увлекалась стилем арт деко и именно его элементы решили внедрить в Bugatti Chiron. В частности, в отделке решили использовать натуральное золото.

Помогли в разработке уникального суперкара специалисты немецкой ювелирной компании Poellath GmbH & Co. KG. С их помощью создали золотой декор. В частности, 24-каратным золотом покрыли ободок решетки радиатора и надписи на кузове. Под стать им – золотистые полосы и декор на колесных дисках.

Bugatti Chiron L’Ebe, Bugatti Chiron, новый Bugatti Chiron, Bugatti Chiron 2022, суперкар Bugatti
Решетка радиатора получила золотой ободок
Bugatti Chiron L’Ebe, Bugatti Chiron, новый Bugatti Chiron, Bugatti Chiron 2022, суперкар Bugatti
Антикрыло украсили автографом Эбе Бугатти
Bugatti Chiron L’Ebe, Bugatti Chiron, новый Bugatti Chiron, Bugatti Chiron 2022, суперкар Bugatti
Всего выпустят лишь три Bugatti Chiron L"Ebe
Bugatti Chiron L’Ebe, Bugatti Chiron, новый Bugatti Chiron, Bugatti Chiron 2022, суперкар Bugatti
Салон Bugatti Chiron отделан кожей и шелком
Bugatti Chiron L’Ebe, Bugatti Chiron, новый Bugatti Chiron, Bugatti Chiron 2022, суперкар Bugatti
Золотом покрыты все надписи на кузове и в салоне
Bugatti Chiron L’Ebe, Bugatti Chiron, новый Bugatti Chiron, Bugatti Chiron 2022, суперкар Bugatti
Bugatti Chiron L’Ebe, Bugatti Chiron, новый Bugatti Chiron, Bugatti Chiron 2022, суперкар Bugatti
Bugatti Chiron L’Ebe, Bugatti Chiron, новый Bugatti Chiron, Bugatti Chiron 2022, суперкар Bugatti
Bugatti Chiron L’Ebe, Bugatti Chiron, новый Bugatti Chiron, Bugatti Chiron 2022, суперкар Bugatti
Bugatti Chiron L’Ebe, Bugatti Chiron, новый Bugatti Chiron, Bugatti Chiron 2022, суперкар Bugatti

Особая гордость создателей – логотип Bugatti Chiron L’Ebe, разработка которого заняла целых 5 лет. Его отливают из серебра 970 пробы, затем никелируют, покрывают тоненьким слоем золота и полируют вручную. Весь процесс изготовления логотипа занимает около 10 часов.

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Кроме того, антикрыло и подголовники сидений украшены автографами Эбе Бугатти. В отделке использованы двухцветная кожа, карбон и натуральный шелк. Естественно, внутри присутствуют и позолоченные детали, а дверные панели украшены вышивкой с изображением разных моделей Bugatti.

С технической точки зрения Bugatti Chiron L’Ebe не отличается от стандартной модели. Он оснащен 8,0-литровым 1500-сильным W16 и развивает 420 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что на смену Bugatti Chiron придет еще более мощная модель и она будет гибридом.