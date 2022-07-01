Новейший суперкар Bugatti декорировали натуральным золотом (фото)

В отделке Bugatti Chiron L’Ebe используются детали из 24-каратного золота, созданные известной ювелирной компании. Один лишь позолоченный логотип Bugatti изготовляют целых 10 часов.

Производство Bugatti Chiron подходит к концу и он получил финальную эксклюзивную версию. Суперкар назвали L’Ebe – в честь дочери Эторе Бугатти, Эбе, написавшей биографию отца. Всего выпустят лишь три таких авто, сообщает официальный сайт Bugatti.

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[ + – ] Суперкар оснащен 1500-сильным двигателем

Эбе Бугатти увлекалась стилем арт деко и именно его элементы решили внедрить в Bugatti Chiron. В частности, в отделке решили использовать натуральное золото.

Помогли в разработке уникального суперкара специалисты немецкой ювелирной компании Poellath GmbH & Co. KG. С их помощью создали золотой декор. В частности, 24-каратным золотом покрыли ободок решетки радиатора и надписи на кузове. Под стать им – золотистые полосы и декор на колесных дисках.

[ + – ] Решетка радиатора получила золотой ободок [ + – ] Антикрыло украсили автографом Эбе Бугатти [ + – ] Всего выпустят лишь три Bugatti Chiron L"Ebe [ + – ] Салон Bugatti Chiron отделан кожей и шелком [ + – ] Золотом покрыты все надписи на кузове и в салоне

Особая гордость создателей – логотип Bugatti Chiron L’Ebe, разработка которого заняла целых 5 лет. Его отливают из серебра 970 пробы, затем никелируют, покрывают тоненьким слоем золота и полируют вручную. Весь процесс изготовления логотипа занимает около 10 часов.

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Кроме того, антикрыло и подголовники сидений украшены автографами Эбе Бугатти. В отделке использованы двухцветная кожа, карбон и натуральный шелк. Естественно, внутри присутствуют и позолоченные детали, а дверные панели украшены вышивкой с изображением разных моделей Bugatti.

С технической точки зрения Bugatti Chiron L’Ebe не отличается от стандартной модели. Он оснащен 8,0-литровым 1500-сильным W16 и развивает 420 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что на смену Bugatti Chiron придет еще более мощная модель и она будет гибридом.