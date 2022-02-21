Каким будет преемник Bugatti Chiron: первые интересные подробности

Новый гиперкар Bugatti разрабатывают совместно с Rimac. Уже известно, что автомобиль электрифицируют.

Гиперкар Bugatti Chiron прекратят выпускать в нынешнем году – всего соберут 500 купе и все они уже раскуплены. Тем временем уже ведется разработка новой модели, которая придет на смену Chiron. Об этом сообщил новоиспеченный руководитель Bugatti Мате Римац в интервью Automotive News Europe.

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Мате Римац прославился, как основатель хорватской компании Rimac, выпускающей скоростные электрические суперкары. Как известно, с недавних пор Rimac – совладельцы Bugatti.

[ + – ] Новый Bugatti не будет электромобилем, как Rimac Nevera

Впрочем, это не значит, что преемник Bugatti Chiron станет электромобилем. По мнению Мате Римаца, переделать новый Rimac Nevera в Bugatti было бы слишком просто и неправильно.

Тем не менее, специалисты Rimac все же электрифицируют новый Bugatti – он станет гибридом. У хорватской компании есть опыт создания гибридных установок для Koenigsegg. Однако придется отказаться от знаменитого 8,0-литрового двигателя W16.

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Мате Римац объяснил, что существующий двигатель создавался еще для Bugatti Veyron в начале XXI века и в его основе лежат технологии Volkswagen 90-х. По современным меркам мотор устарел, особенно с точки зрения экологии. Разработка нового W16 слишком дорогая, поэтому у преемника Bugatti Chiron будет меньше цилиндров.

Ранее Фокус сообщал, что электромобиль Rimac за 2 миллиона долларов разбили в краш-тесте. Результаты приятно удивили.