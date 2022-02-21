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Каким будет преемник Bugatti Chiron: первые интересные подробности

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Bugatti Chiron, гиперкар Bugatti, гибрид Bugatti, новый Bugatti
Фото: Motor1.com | Bugatti Chiron прекратят выпускать в нынешнем году, но над его преемником уже работают

Новый гиперкар Bugatti разрабатывают совместно с Rimac. Уже известно, что автомобиль электрифицируют.

Гиперкар Bugatti Chiron прекратят выпускать в нынешнем году – всего соберут 500 купе и все они уже раскуплены. Тем временем уже ведется разработка новой модели, которая придет на смену Chiron. Об этом сообщил новоиспеченный руководитель Bugatti Мате Римац в интервью Automotive News Europe.

Мате Римац прославился, как основатель хорватской компании Rimac, выпускающей скоростные электрические суперкары. Как известно, с недавних пор Rimac – совладельцы Bugatti.

Bugatti Chiron, гиперкар Bugatti, гибрид Bugatti, новый Bugatti
Новый Bugatti не будет электромобилем, как Rimac Nevera

Впрочем, это не значит, что преемник Bugatti Chiron станет электромобилем. По мнению Мате Римаца, переделать новый Rimac Nevera в Bugatti было бы слишком просто и неправильно.

Тем не менее, специалисты Rimac все же электрифицируют новый Bugatti – он станет гибридом. У хорватской компании есть опыт создания гибридных установок для Koenigsegg. Однако придется отказаться от знаменитого 8,0-литрового двигателя W16.

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Мате Римац объяснил, что существующий двигатель создавался еще для Bugatti Veyron в начале XXI века и в его основе лежат технологии Volkswagen 90-х. По современным меркам мотор устарел, особенно с точки зрения экологии. Разработка нового W16 слишком дорогая, поэтому у преемника Bugatti Chiron будет меньше цилиндров.

Ранее Фокус сообщал, что электромобиль Rimac за 2 миллиона долларов разбили в краш-тесте. Результаты приятно удивили.