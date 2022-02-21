Яким буде наступник Bugatti Chiron: перші цікаві подробиці

Новий гіперкар Bugatti розробляють разом із Rimac. Уже відомо, що автомобіль електрифікують.

Гіперкар Bugatti Chiron припинять випускати цього року — усього зберуть 500 купе і всі вони вже розкуплені. Тим часом, уже ведеться розробка нової моделі, яка прийде на зміну Chiron. Про це повідомив новий керівник Bugatti Мате Рімац в інтерв'ю Automotive News Europe.

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Мате Рімац прославився як засновник хорватської компанії Rimac, що випускає швидкісні електричні суперкари. Як відомо, з недавніх пір Rimac – співвласники Bugatti.

[ + – ] Новий Bugatti не буде електромобілем, як Rimac Nevera

Втім, це не означає, що наступник Bugatti Chiron стане електромобілем. На думку Мате Рімаца, переробити новий Rimac Nevera у Bugatti було б надто просто і неправильно.

Тим не менш, фахівці Rimac усе ж таки електрифікують новий Bugatti — він стане гібридом. Хорватська компанія має досвід створення гібридних установок для Koenigsegg. Однак, доведеться відмовитись від знаменитого 8,0-літрового двигуна W16.

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Мате Рімац пояснив, що наявний двигун створювався ще Bugatti Veyron на початку XXI століття і в його основі лежать технології Volkswagen 90-х. За сучасними мірками, двигун застарів, особливо з погляду екології. Розробка нового W16 дуже дорога, тому в наступника Bugatti Chiron буде менше циліндрів.

Раніше Фокус повідомляв, що електромобіль Rimac за 2 мільйони доларів розбили у краш-тесті. Результати приємно здивували.