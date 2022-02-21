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Яким буде наступник Bugatti Chiron: перші цікаві подробиці

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Bugatti Chiron, гіперкар Bugatti, гібрид Bugatti, новий Bugatti
Фото: Motor1.com | Bugatti Chiron припинять випускати цього року, але над його наступником вже працюють

Новий гіперкар Bugatti розробляють разом із Rimac. Уже відомо, що автомобіль електрифікують.

Гіперкар Bugatti Chiron припинять випускати цього року — усього зберуть 500 купе і всі вони вже розкуплені. Тим часом, уже ведеться розробка нової моделі, яка прийде на зміну Chiron. Про це повідомив новий керівник Bugatti Мате Рімац в інтерв'ю Automotive News Europe.

Мате Рімац прославився як засновник хорватської компанії Rimac, що випускає швидкісні електричні суперкари. Як відомо, з недавніх пір Rimac – співвласники Bugatti.

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Новий Bugatti не буде електромобілем, як Rimac Nevera

Втім, це не означає, що наступник Bugatti Chiron стане електромобілем. На думку Мате Рімаца, переробити новий Rimac Nevera у Bugatti було б надто просто і неправильно.

Тим не менш, фахівці Rimac усе ж таки електрифікують новий Bugatti — він стане гібридом. Хорватська компанія має досвід створення гібридних установок для Koenigsegg. Однак, доведеться відмовитись від знаменитого 8,0-літрового двигуна W16.

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Мате Рімац пояснив, що наявний двигун створювався ще Bugatti Veyron на початку XXI століття і в його основі лежать технології Volkswagen 90-х. За сучасними мірками, двигун застарів, особливо з погляду екології. Розробка нового W16 дуже дорога, тому в наступника Bugatti Chiron буде менше циліндрів.

Раніше Фокус повідомляв, що електромобіль Rimac за 2 мільйони доларів розбили у краш-тесті. Результати приємно здивували.