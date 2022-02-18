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У Києві знайшли занедбаний суперкар Aston Martin: він роками припадає пилом на паркінгу (фото)

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Фото: Roma Urraco | Автомобіль довгий час не виїжджав на дороги

Aston Martin DB7 Vantage Volante — заряджена 420-сильна версія кабріолета. Це перший автомобіль марки з двигуном V12.

В одному з підземних паркінгів Києва знайшли раритетний кабріолет Aston Martin DB7 Vantage Volante 2003 року. Автомобіль покритий товстим шаром пилу й очевидно давно не виїжджав на дороги. Фото суперкара опублікував у Facebook блогер Roma Urraco.

З його слів, це єдиний Aston Martin DB7 Vantage Volante в Україні. Кабріолет роками не виїжджав із паркінгу. Цікаво, що його пробіг за 19 років — лише 39 тис. км. Тобто, перед нами свого роду капсула часу.

Пробіг автомобіля – всього 39 тис. км.
Пробіг автомобіля – всього 39 тис. км.
Всього випущено 2059 Aston Martin DB7 Vantage Volante
Всього випущено 2059 Aston Martin DB7 Vantage Volante
Салон кабріолета ідеально зберігся
Салон кабріолета ідеально зберігся
Aston Martin DB7 Vantage — перший автомобіль марки з V12
Aston Martin DB7 Vantage — перший автомобіль марки з V12
Пробіг автомобіля – всього 39 тис. км.
Всього випущено 2059 Aston Martin DB7 Vantage Volante
Салон кабріолета ідеально зберігся
Aston Martin DB7 Vantage — перший автомобіль марки з V12

Звичайно, Aston Martin вимагає миття, але загалом він дуже непогано зберігся. Салон суперкара — в ідеальному стані. Варто зазначити, що пів року тому автомобіль продавався за 58 тис. доларів, але, очевидно, покупця не знайшов.

Aston Martin DB7 Vantage Volante — топова версія кабріолета. Особливість модифікації Vantage — перший V12 в історії англійської марки.

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Цей 5,9-літровий двигун розвиває 420 к. с. З 5-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 5,2 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 266 км/год. Усього випустили 2059 Aston Martin DB7 Vantage Volante.

Це не перша подібна знахідка в Україні. Раніше на паркінгу в Одесі знайшли Porsche 911 початку 90-х. Він також роками припадає пилом занедбаним.

Також Фокус розповідав про найстаріше Porsche. Йому 124 роки, і він електричний.