У Києві знайшли занедбаний суперкар Aston Martin: він роками припадає пилом на паркінгу (фото)

Aston Martin DB7 Vantage Volante — заряджена 420-сильна версія кабріолета. Це перший автомобіль марки з двигуном V12.

В одному з підземних паркінгів Києва знайшли раритетний кабріолет Aston Martin DB7 Vantage Volante 2003 року. Автомобіль покритий товстим шаром пилу й очевидно давно не виїжджав на дороги. Фото суперкара опублікував у Facebook блогер Roma Urraco.

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З його слів, це єдиний Aston Martin DB7 Vantage Volante в Україні. Кабріолет роками не виїжджав із паркінгу. Цікаво, що його пробіг за 19 років — лише 39 тис. км. Тобто, перед нами свого роду капсула часу.

[ + – ] Пробіг автомобіля – всього 39 тис. км. [ + – ] Всього випущено 2059 Aston Martin DB7 Vantage Volante [ + – ] Салон кабріолета ідеально зберігся [ + – ] Aston Martin DB7 Vantage — перший автомобіль марки з V12

Звичайно, Aston Martin вимагає миття, але загалом він дуже непогано зберігся. Салон суперкара — в ідеальному стані. Варто зазначити, що пів року тому автомобіль продавався за 58 тис. доларів, але, очевидно, покупця не знайшов.

Aston Martin DB7 Vantage Volante — топова версія кабріолета. Особливість модифікації Vantage — перший V12 в історії англійської марки.

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Цей 5,9-літровий двигун розвиває 420 к. с. З 5-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 5,2 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 266 км/год. Усього випустили 2059 Aston Martin DB7 Vantage Volante.

Це не перша подібна знахідка в Україні. Раніше на паркінгу в Одесі знайшли Porsche 911 початку 90-х. Він також роками припадає пилом занедбаним.

Також Фокус розповідав про найстаріше Porsche. Йому 124 роки, і він електричний.