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В Киеве нашли заброшенный суперкар Aston Martin: он годами пылится на паркинге (фото)

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Фото: Roma Urraco | Автомобиль долгое время не выезжал на дороги

Aston Martin DB7 Vantage Volante – заряженная 420-сильная версия кабриолета. Это первый автомобиль марки с двигателем V12.

В одном из подземных паркингов Киева нашли раритетный кабриолет Aston Martin DB7 Vantage Volante 2003 года. Автомобиль покрыт толстым слоем пыли и явно давно не выезжал на дороги. Фото суперкара опубликовал в Facebook блогер Roma Urraco.

По его словам, это единственный Aston Martin DB7 Vantage Volante в Украине. Кабриолет годами не выезжал из паркинга. Интересно, что его пробег за 19 лет – всего 39 тыс. км. То есть, перед нами — своего рода капсула времени.

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Пробег автомобиля - всего 39 тыс. км
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Всего выпустили 2059 Aston Martin DB7 Vantage Volante
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Салон кабриолета идеально сохранился
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Aston Martin DB7 Vantage - первый автомобиль марки с V12
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Aston Martin DB7 Vantage Volante, Aston Martin DB7 Vantage, Aston Martin DB7, купить Aston Martin DB7
Aston Martin DB7 Vantage Volante, Aston Martin DB7 Vantage, Aston Martin DB7, купить Aston Martin DB7

Конечно, Aston Martin требует мойки, но в общем он очень неплохо сохранился. Салон суперкара – в идеальном состоянии. Следует отметить, что полгода назад автомобиль продавался за 58 тыс. долларов, но очевидно покупателя не нашел.

Aston Martin DB7 Vantage Volante – топовая версия кабриолета. Особенность модификации Vantage – первый V12 в истории британской марки.

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Этот 5,9-литровый двигатель развивает 420 л. с. С 5-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,2 с, а максимальная скорость ограничена на отметке в 266 км/ч. Всего выпустили 2059 Aston Martin DB7 Vantage Volante.

Это не первая подобная находка в Украине. Ранее на паркинге в Одессе обнаружили Porsche 911 начала 90-х. Он также годами пылится заброшенным.

Также Фокус рассказывал о самом старом сохранившемся Porsche. Ему 124 года и он электрический.