В Киеве нашли заброшенный суперкар Aston Martin: он годами пылится на паркинге (фото)

Aston Martin DB7 Vantage Volante – заряженная 420-сильная версия кабриолета. Это первый автомобиль марки с двигателем V12.

В одном из подземных паркингов Киева нашли раритетный кабриолет Aston Martin DB7 Vantage Volante 2003 года. Автомобиль покрыт толстым слоем пыли и явно давно не выезжал на дороги. Фото суперкара опубликовал в Facebook блогер Roma Urraco.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, это единственный Aston Martin DB7 Vantage Volante в Украине. Кабриолет годами не выезжал из паркинга. Интересно, что его пробег за 19 лет – всего 39 тыс. км. То есть, перед нами — своего рода капсула времени.

[ + – ] Пробег автомобиля - всего 39 тыс. км [ + – ] Всего выпустили 2059 Aston Martin DB7 Vantage Volante [ + – ] Салон кабриолета идеально сохранился [ + – ] Aston Martin DB7 Vantage - первый автомобиль марки с V12

Конечно, Aston Martin требует мойки, но в общем он очень неплохо сохранился. Салон суперкара – в идеальном состоянии. Следует отметить, что полгода назад автомобиль продавался за 58 тыс. долларов, но очевидно покупателя не нашел.

Aston Martin DB7 Vantage Volante – топовая версия кабриолета. Особенность модификации Vantage – первый V12 в истории британской марки.

Важно

Украинец в Дубае разбил эксклюзивный суперкар Ferrari за миллион долларов (видео)

Этот 5,9-литровый двигатель развивает 420 л. с. С 5-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,2 с, а максимальная скорость ограничена на отметке в 266 км/ч. Всего выпустили 2059 Aston Martin DB7 Vantage Volante.

Это не первая подобная находка в Украине. Ранее на паркинге в Одессе обнаружили Porsche 911 начала 90-х. Он также годами пылится заброшенным.

Также Фокус рассказывал о самом старом сохранившемся Porsche. Ему 124 года и он электрический.