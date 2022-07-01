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Новий суперкар Bugatti декорували натуральним золотом (фото)

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Bugatti Chiron L'Ebe стане фінальною версією моделі

В обробці Bugatti Chiron L'Ebe використовуються деталі з 24-каратного золота, створені відомою ювелірною компанією. Один лише позолочений логотип Bugatti виготовляють цілих 10 годин.

Виробництво Bugatti Chiron добігає кінця, і він отримав фінальну ексклюзивну версію. Суперкар назвали L'Ebe — на честь дочки Ере Бугатті, Ебе, яка написала біографію батька. Усього випустять лише три такі авто, повідомляє офіційний сайт Bugatti.

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Суперкар оснащений 1500-сильним двигуном

Ебе Бугатті захоплювалася стилем арт-деко, і саме його елементи вирішили впровадити в Bugatti Chiron. Зокрема в обробці вирішили використати натуральне золото.

Допомогли в розробці унікального суперкара спеціалісти німецької ювелірної компанії Poellath GmbH & Co. KG. З їхньою допомогою створили золотий декор. Зокрема 24-каратним золотом покрили обідок решітки радіатора та написи на кузові. Під ним — золотисті смуги й декор на колісних дисках.

Решітка радіатора отримала золотий обідок
Решітка радіатора отримала золотий обідок
Антикрило прикрасили автографом Ебе Бугатті
Антикрило прикрасили автографом Ебе Бугатті
Усього випустять лише три Bugatti Chiron L'Ebe
Усього випустять лише три Bugatti Chiron L'Ebe
Салон Bugatti Chiron оброблений шкірою та шовком
Салон Bugatti Chiron оброблений шкірою та шовком
Золотом покриті всі написи на кузові та в салоні
Золотом покриті всі написи на кузові та в салоні
Решітка радіатора отримала золотий обідок
Антикрило прикрасили автографом Ебе Бугатті
Усього випустять лише три Bugatti Chiron L'Ebe
Салон Bugatti Chiron оброблений шкірою та шовком
Золотом покриті всі написи на кузові та в салоні

Особлива гордість авторів — логотип Bugatti Chiron L'Ebe, розробка якого зайняла цілих 5 років. Його відливають зі срібла 970 проби, потім нікелюють, покривають тоненьким шаром золота й полірують вручну. Весь процес виготовлення логотипу займає близько десяти годин.

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Крім того, антикрило та підголовники сидінь прикрашені автографами Ебе Бугатті. В обробці використані двоколірна шкіра, карбон і натуральний шовк. Звичайно, всередині є і позолочені деталі, а дверні панелі прикрашені вишивкою із зображенням різних моделей Bugatti.

Із технічного погляду Bugatti Chiron L'Ebe не відрізняється від стандартної моделі. Він оснащений 8,0-літровим 1500-сильним W16 і розвиває 420 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що на зміну Bugatti Chiron прийде ще потужніша модель, і вона буде гібридом.