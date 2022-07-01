Новий суперкар Bugatti декорували натуральним золотом (фото)

В обробці Bugatti Chiron L'Ebe використовуються деталі з 24-каратного золота, створені відомою ювелірною компанією. Один лише позолочений логотип Bugatti виготовляють цілих 10 годин.

Виробництво Bugatti Chiron добігає кінця, і він отримав фінальну ексклюзивну версію. Суперкар назвали L'Ebe — на честь дочки Ере Бугатті, Ебе, яка написала біографію батька. Усього випустять лише три такі авто, повідомляє офіційний сайт Bugatti.

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[ + – ] Суперкар оснащений 1500-сильним двигуном

Ебе Бугатті захоплювалася стилем арт-деко, і саме його елементи вирішили впровадити в Bugatti Chiron. Зокрема в обробці вирішили використати натуральне золото.

Допомогли в розробці унікального суперкара спеціалісти німецької ювелірної компанії Poellath GmbH & Co. KG. З їхньою допомогою створили золотий декор. Зокрема 24-каратним золотом покрили обідок решітки радіатора та написи на кузові. Під ним — золотисті смуги й декор на колісних дисках.

[ + – ] Решітка радіатора отримала золотий обідок [ + – ] Антикрило прикрасили автографом Ебе Бугатті [ + – ] Усього випустять лише три Bugatti Chiron L'Ebe [ + – ] Салон Bugatti Chiron оброблений шкірою та шовком [ + – ] Золотом покриті всі написи на кузові та в салоні

Особлива гордість авторів — логотип Bugatti Chiron L'Ebe, розробка якого зайняла цілих 5 років. Його відливають зі срібла 970 проби, потім нікелюють, покривають тоненьким шаром золота й полірують вручну. Весь процес виготовлення логотипу займає близько десяти годин.

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Крім того, антикрило та підголовники сидінь прикрашені автографами Ебе Бугатті. В обробці використані двоколірна шкіра, карбон і натуральний шовк. Звичайно, всередині є і позолочені деталі, а дверні панелі прикрашені вишивкою із зображенням різних моделей Bugatti.

Із технічного погляду Bugatti Chiron L'Ebe не відрізняється від стандартної моделі. Він оснащений 8,0-літровим 1500-сильним W16 і розвиває 420 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що на зміну Bugatti Chiron прийде ще потужніша модель, і вона буде гібридом.