Громкое имя и 1900 сил: самый быстрый итальянский суперкар поступил в производство (видео)

Pininfarina Battista оснащен четырьмя моторами суммарной мощностью 1900 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2 с и развить 350 км/ч.

Компания Pininfarina начала производство своей первой модели Battista. Знаменитое итальянское ателье создает дизайн авто других марок с 1930 года, но только сейчас решилось выпускать машины собственной разработки. Об этом сообщает официальный сайт Pininfarina.

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[ + – ] Pininfarina Battista стартует до 100 км/ч за 2 с

Электрический суперкар Pininfarina Battista назван в честь основателя ателье Баттисты Фарины. Авто представили еще в 2019 году и должны были запустить в производство в 2020-м, однако пандемия коронавируса заставила изменить планы.

[ + – ] Автомобили собирают вручную по индивидуальному заказу

Всего выпустят 150 Battista стоимостью в 2 млн. евро. Электромобили собираются вручную по индивидуальному заказу и на каждый уходит 1250 человеко-часов. Суперкары украшают специальными табличками с серийным номером авто.

[ + – ] Все Battista украшены именной табличкой с серийным номером

Первый серийный автомобиль собрали в спецверсии Anniversario с особым цветом кузова. Зеленая краска вручную наносится шарами на карбоновый кузов на протяжении нескольких недель.

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Электромобиль Pininfarina Battista получил силовую установку от хорватского суперкара Rimac Nevera. У него четыре мотора суммарной мощностью 1900 л. с. и аккумуляторная батарея емкостью 120 кВт∙ч.

[ + – ] Всего выпустят 150 Pininfarina Battista по цене в 2 миллиона евро

Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 2 с и до 300 км/ч за 12 с. Его максимальная скорость составляет 350 км/ч и это самый быстрый итальянский суперкар на данный момент. Заявленный запас хода – 450 км.

Ранее Фокус сообщал, что Ferrari готовят самый быстрый суперкар в своей истории. Он будет выпущен в дорожной и гоночной версиях.