До сотни за 2 с: в Хорватии стартовало производство самого мощного авто в мире (видео)
Электромобиль Rimac Nevera получил четыре мотора общей мощностью 1914 л. с. и способен развить 412 км/ч. Стоимость суперкара — 2 миллиона евро.
Сверхскоростной электрический суперкар Rimac Nevera наконец поступил в производство. Первый серийный экземпляр купе уже выпущен в Хорватии. Видео с Nevera опубликовали на официальном Youtube-канале Rimac.
Ежегодно на хорватском предприятии будут вручную собирать по 50 Rimac Nevera – всего планируют выпустить 150 электрокаров. Купить суперкар можно по цене от 2 миллионов евро.
Серийному Rimac Nevera предшествовали 14 прототипов, которые показали в видео. Их активно испытывали в разных условиях с 2018 года, а также провели краш-тесты.
Напомним, что суперкар Rimac Nevera на данный момент является самым мощным серийным авто и самым быстрым электромобилем в мире. Его четыре мотора суммарно развивают 1914 л. с. и обладают 2300 Н∙м крутящего момента. Купе разгоняется до 100 км/ч за 1,97 с, а до 200 км/ч – за 9,3 с. Его максимальная скорость составляет 412 км/ч.Важно
Электрокар оснащен батареей емкостью 120 кВт∙ч. Его запас хода составляет 550 км, а зарядить батарею на 80% можно за полчаса. Среди особенностей авто – активная аэродинамика и система распознавания лица.
Первый серийный электромобиль Rimac Nevera не будет продан. Он уже получил хорватские номера и станет демонстрационным авто Rimac-Bugatti (с недавних пор две компании объединились в совместное предприятие).
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