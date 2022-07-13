RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

До сотні за 2 с: у Хорватії стартувало виробництво найпотужнішого авто у світі (відео)

997
Rimac Nevera 2022, Rimac Nevera, новий Rimac Nevera, суперкар Rimac Nevera, електромобіль Rimac Nevera
Rimac Nevera — 1914-сильний електричний суперкар з Хорватії

Електромобіль Rimac Nevera отримав чотири мотори загальною потужністю 1 914 к. с. і здатний розвинути 412 км/год. Вартість суперкара — 2 мільйони євро.

Надшвидкісний електричний суперкар Rimac Nevera нарешті надійшов у виробництво. Перший серійний екземпляр купе вже випущений у Хорватії. Відео із Nevera опублікували на офіційному Youtube-каналі Rimac.

Rimac Nevera 2022, Rimac Nevera, новий Rimac Nevera, суперкар Rimac Nevera, електромобіль Rimac Nevera
Перший екземпляр авто вже отримав номери

Щороку на хорватському підприємстві вручну збиратимуть по 50 Rimac Nevera — всього планують випустити 150 електрокарів. Придбати суперкар можна за ціною від 2 мільйонів євро.

Серійному Rimac Nevera передувало 14 прототипів, які показали у відео. Їх активно випробовували в різних умовах з 2018 року, а також провели краш-тести.

Rimac Nevera 2022, Rimac Nevera, новий Rimac Nevera, суперкар Rimac Nevera, електромобіль Rimac Nevera
Серійній моделі передували 14 прототипів

Нагадаємо, що суперкар Rimac Nevera зараз є найпотужнішим серійним авто та найшвидшим електромобілем у світі. Його чотири двигуни сумарно розвивають 1 914 к. с. і мають 2300 Н∙м крутного моменту. Купе розганяється до 100 км/год за 1,97 секунди, а до 200 км/год — за 9,3 секунди. Його максимальна швидкість становить 412 км/год.

Важливо
Новий китайський електромобіль став першим у світі авто з довічною гарантією (фото)
Новий китайський електромобіль став першим у світі авто з довічною гарантією (фото)

Електрокар оснащений батареєю місткістю 120 кВт∙год. Його запас ходу становить 550 км, а зарядити батарею на 80% можна за пів години. Серед особливостей авто — активна аеродинаміка та система розпізнавання обличчя.

Щороку збиратимуть по 50 Rimac Nevera

Перший серійний електромобіль Rimac Nevera не продаватимуть. Він уже отримав хорватські номери і стане демонстраційним автомобілем Rimac-Bugatti (з недавніх пір дві компанії об'єдналися в спільне підприємство).

Раніше Фокус повідомляв, що в США готують найпотужніший у світі кросовер — він буде електричним та 2000-сильним.