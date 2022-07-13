До сотні за 2 с: у Хорватії стартувало виробництво найпотужнішого авто у світі (відео)

Електромобіль Rimac Nevera отримав чотири мотори загальною потужністю 1 914 к. с. і здатний розвинути 412 км/год. Вартість суперкара — 2 мільйони євро.

Надшвидкісний електричний суперкар Rimac Nevera нарешті надійшов у виробництво. Перший серійний екземпляр купе вже випущений у Хорватії. Відео із Nevera опублікували на офіційному Youtube-каналі Rimac.

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[ + – ] Перший екземпляр авто вже отримав номери

Щороку на хорватському підприємстві вручну збиратимуть по 50 Rimac Nevera — всього планують випустити 150 електрокарів. Придбати суперкар можна за ціною від 2 мільйонів євро.

Серійному Rimac Nevera передувало 14 прототипів, які показали у відео. Їх активно випробовували в різних умовах з 2018 року, а також провели краш-тести.

[ + – ] Серійній моделі передували 14 прототипів

Нагадаємо, що суперкар Rimac Nevera зараз є найпотужнішим серійним авто та найшвидшим електромобілем у світі. Його чотири двигуни сумарно розвивають 1 914 к. с. і мають 2300 Н∙м крутного моменту. Купе розганяється до 100 км/год за 1,97 секунди, а до 200 км/год — за 9,3 секунди. Його максимальна швидкість становить 412 км/год.

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Електрокар оснащений батареєю місткістю 120 кВт∙год. Його запас ходу становить 550 км, а зарядити батарею на 80% можна за пів години. Серед особливостей авто — активна аеродинаміка та система розпізнавання обличчя.

[ + – ] Щороку збиратимуть по 50 Rimac Nevera

Перший серійний електромобіль Rimac Nevera не продаватимуть. Він уже отримав хорватські номери і стане демонстраційним автомобілем Rimac-Bugatti (з недавніх пір дві компанії об'єдналися в спільне підприємство).

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