Новейший кроссовер Toyota получил яркие и недорогие спортивные версии (видео)

Ателье Modellista и команда Gazoo Racing взялись за тюнинг Toyota Crown нового поколения. Для нового кроссовера предложили относительно недорогие пакеты доработок.

Новая Toyota Crown 2023 только-только представлена, а уже получила тюнингованные версии. За доработку кроссовера взялись принадлежащие Toyota гоночная команда Gazoo Racing и ателье Modellista. Подробности моделей опубликовали на официальном сайте японского бренда.

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[ + – ] Toyota Crown от Gazoo Racing получился агрессивнее Фото: Toyota

Тюнинг Toyota Crown от Gazoo Racing получился более агрессивным. За 3240 долларов предлагают аэродинамический обвес, задний диффузор и спойлер на крышку багажника.

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Еще $3487 стоят 21-дюймовые легкосплавные диски с низкопрофильной резиной Michelin. Кроме того, за $357 предлагают доработанную заниженную подвеску и набор аксессуаров вроде особого ключа авто из арамида.

[ + – ] Toyota Crown от Modellista выглядит сдержанее Фото: Toyota

Кроссовер Toyota Crown в тюнинге Modellista выглядит элегантнее и сдержаннее. Его обвес скромнее, спойлера нет, но зато предусмотрены черные накладки на боковины, передний бампер и зеркала заднего вида. Это обойдется в 3048 долларов. За 21-дюймовые литые диски с резиной Michelin просят $3330, а вот подвеску в Modellista не дорабатывают.

[ + – ] Тюнинг-пакеты для Toyota Crown оказались весьма недорогими

Новая Toyota Crown уже поступила в продажу в Японии по цене от 4,35 млн. иен ($31 500), а в других странах появится под конец года. Напомним, модель сочетает в себе черты седана и кроссовера. Ее предлагают исключительно в гибридных версиях мощностью до 345 л. с. и только с полным приводом.

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